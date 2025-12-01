Объем основных медицинских госзакупок за 9 месяцев составил почти 1,1 трлн рублей

Общий объем основных закупок в сфере медицины за январь — сентябрь 2025 года по ФЗ № 44 и 223 составил 1 трлн 87 млрд руб. Данные включают в себя закупки лекарственных средств и материалов, медицинских инструментов и оборудования, вакцинацию и диспансеризацию сотрудников. Такую статистику собрали эксперты РТС-тендер (входит в российскую цифровую платформу закупок и продаж B2B-РТС), изучив открытые данные ЕИС.

За 9 месяцев 2025 года проведено около 320 тыс. тендеров на закупку лекарственных средств и материалов (ОКПД2 21), сумма заключенных договоров превысила 764 млрд руб. Это меньше, чем за аналогичный период 2024 года (867,2 млрд руб.), но больше данных за январь — сентябрь 2023 года (632,6 млрд руб.).

Почти 28% общей суммы закупок приходится на Москву. За три квартала 2025 года столичные заказчики провели 29,4 тыс. тендеров на поставку лекарств и материалов, объем закупок составил 212,5 млрд руб. В число пяти крупнейших регионов по объему закупок также вошли Санкт-Петербург (42,9 млрд), Московская область (31,7 млрд), Красноярский край (20,7 млрд) и Ростовская область (17,8 млрд).

Другая важнейшая сфера закупок в отрасли – приобретение медоборудования и инструментов (ОКПД2 32.5). За 9 месяцев 2025 года в России проведено почти 199 тыс. тендеров на их поставку, договоры уже заключены на 312,5 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года объем закупок составил 307,8 млрд руб., 2023 года – 270,9 млрд руб.

Лидером здесь также выступает Москва: на нее приходится более 25% в денежном выражении. За три квартала 2025 года в столице опубликовано 23 тыс. тендеров, договоры заключены на 83 млрд руб. Далее следуют Санкт-Петербург (26,3 млрд), Башкортостан (15,7 млрд), Московская область (9,7 млрд) и Краснодарский край (8,3 млрд).

Эксперты РТС-тендер отмечают, что все более востребованной становится вакцинация работников госорганизаций и компаний с госучастием. Ее заказывают в основном по ОКПД2 86.90.15 – услуги медицинских лабораторий. За январь — сентябрь 2025 года в России размещено 4,5 тыс. тендеров на оказание услуг вакцинации, договоры заключены на 6,4 млрд руб. За 9 месяцев 2024 и 2023 годов объем закупок составил 5,8 млрд и 6 млрд руб. соответственно.

Плановая диспансеризация (ОКПД2 86.21.10.120 – услуги по проведению диагностических процедур) сотрудников госкомпаний и госучреждений пока менее активна. За три квартала 2025 года заказчики опубликовали 6,9 тыс. тендеров на проведение диспансеризации, договоры подписаны на 3,7 млрд рублей (4,6 млрд – за 9 месяцев 2024 года, 3,95 млрд – 2023 года).

Приобретение медицинских изделий, лекарств и профилактические мероприятия являются ключевыми направлениями социальной политики государства. Стабильный спрос в сфере госзаказа это подтверждает. А в сегменте «закупок с полки» лекарственных препаратов спрос растет более чем в два раза. За январь — сентябрь 2025 года сумма контрактов на поставку лекарств составила 4,2 млрд руб., тогда как за весь 2024 год – 2,1 млрд руб. При этом основная активность в медицинских закупках, по данным ЕИС, приходится на ноябрь — декабрь. Учитывая это, по оценке РТС-тендер, закупки лекарств и материалов и услуги диспансеризации (наряду с закупкой оборудования и вакцинации) по итогам 2025 также превысят показатели прошлого года.