Оборотные штрафы грозят компаниям за просрочку перехода значимых объектов КИИ на российское ПО

Минцифры РФ готовит законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов для компаний, если они в установленный срок не перевели свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение, об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев на CNews Forum. В Минцифры РФ заявили «Коммерсанту», что сейчас законопроект обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью.

«Говорить о деталях пока рано», — добавили журналистам в министерстве.

Размер оборотных штрафов обсуждается.

«Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения»,— поделился Максут Шадаев.

Минцифры РФ подготовило проекты постановлений, согласно которым все значимые объекты КИИ должны перейти на российское программное обеспечение (ПО) до 1 января 2028 года. При наличии объективных оснований по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию срок может быть продлен, но не позднее, чем до 1 декабря 2030 года.

Как сообщил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, ситуация с переходом субъектов КИИ на российское ПО требует дополнительных усилий со стороны государства.

«Предлагаемую Минцифры РФ инициативу по введению стимулирующих мер мы в целом приветствуем, но считаем важным обеспечить баланс интересов государства и бизнеса», — поделился эксперт.

По оценкам ассоциации, к концу 2025 года на отечественный софт перешли 40—45% субъектов КИИ.

Ранее «ФВ» разобрался с будущими нововведениями в кибербезопасности и рассказал, как изменятся требования к ее обеспечению на фармрынке.