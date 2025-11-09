Новости
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

09.11.2025
13:10
ДинаКоблова
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.
Фото: Фармацевтический вестник

Правительство РФ

— Постановление № 1675 от 28.10.2025 «Об утверждении Правил формирования перечня одурманивающих веществ».

Правила формирования перечня одурманивающих веществ утверждены правительством РФ. В нем прописан состав комиссии по формированию перечня и сроки для внесения и рассмотрения предложений.

— Постановление № 1681 от 29.10.2025 «Об установлении размера платы за выдачу сертификатов (заключений) соответствия производства лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

Правительство РФ утвердило тарифы на выдачу GMP-сертификатов производствам ветпрепаратов. С 1 марта 2026 года за получение документа необходимо будет уплачивать 23 300 руб.

— Постановление № 1647 от 23.10.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 г. № 46».

Утверждены изменения в правила контроля за работой с опасными биологическими объектами. Теперь проверки и консультации Роспотребнадзора можно проводить дистанционно — через мобильное приложение «Инспектор». Новый порядок касается лабораторий, работающих с возбудителями инфекций и ГМО.

— Распоряжение № 3134-р от 05.11.2025 «О заместителе руководителя Федеральной антимонопольной службы».

Новым замглавы ФАС России назначен Антон Тесленко, подписано распоряжение об этом. В этой должноcти он сменил Андрея Кашеварова, занимавшего пост с 2004 года.

Госдума РФ

— Законопроект № 1061274-8 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Депутаты предложили ввести адресную помощь в виде сертификата на покупку лекарств. Его номинал составит 25% от прожиточного минимума. Воспользоваться сертификатом можно будет в аптеках, заключивших договор с регионом.

Роспотребнадзор

— Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Роспотребнадзор намерен перевести лицензирование трех направлений в электронную форму. Проект постановления проходит общественное обуждение.

