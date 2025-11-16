Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление № 1728 от 01.11.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964».

Правительство РФ дополнило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ 11 новыми позициями, установив для них пороговые значения. Оборот этих веществ теперь регулируется ст.234 УК РФ.

— Распоряжение № 3122-р от 01.11.2025 «Распоряжение от 1 ноября 2025 г. № 3122-р».

Правительство РФ добавило в перечень специализированного питания для детей с инвалидностью три новых продукта. Теперь он включает 119 наименований.

— Постановление № 1767 от 08.11.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871».

Правительство РФ утвердило поправки в Правила формирования лекарственных перечней. Теперь в состав комиссии Минздрава РФ войдут представители пациентских организаций. Общественные организации просили о поправке еще в марте.

— Постановление № 1766 от 08.11.2025 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Правительство упразднило систему инспектирования по национальным правилам надлежащей производственной практики (GMP). Документы утратят силу с 1 марта 2026 года. Решение принято в рамках перехода к Правилам GMP Евразийского экономического союза.

Госдума РФ

— Законопроект № 1006061-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части решения вопроса кадрового дефицита в системе российского здравоохранения)».

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об обязательном целевом обучении и наставничестве выпускников медицинских и фармацевтических специальностей.