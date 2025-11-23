Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление № 1811 от 15.11.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1049».

Правительство РФ освободило от плановых проверок большинство участников рынка обращения лекарственных средств. Контроль будет сконцентрирован на объектах с высоким риском. Также изменен срок рассмотрения жалоб.

— Постановление № 1807 от 15.11.2025 «Об утверждении Правил подтверждения невозможности исполнения субъектом Российской Федерации полномочий по обеспечению граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности».

Правительство РФ утвердило правила для получения дополнительного федерального субсидирования для закупки дорогостоящих орфанных препаратов. Регион должен соответствовать четырем критериям.

— Распоряжение № 3321-р от 15.11.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р».

Утверждена новая схема территориального планирования в здравоохранении. В Москве, Подмосковье и Обнинске появятся семь высокотехнологичных производств для разработки и выпуска генотерапевтических, клеточных и радиофармацевтических препаратов.

Президент РФ

— Федеральный закон № 424-ФЗ от 17.11.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Владимир Путин подписал закон об обязательном целевом обучении выпускников медицинских и фармацевтических специальностей. Перечень специальностей и сроков для наставничества определит Минздрав РФ.

Госдума РФ

— Законопроект № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики)».

Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов утвержден Госдумой РФ в третьем чтении. Ставка НДС будет повышена до 22%. Одобрено поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для перехода на общий режим налогообложения.

Роспотребнадзор

— Приказ № 768 от 01.11.2025 «Об утверждении Критериев оценки информации, необходимой для принятия Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решений, являющихся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», в отношении информации, содержащей предложение о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации о качестве и безопасности пищевых продуктов».

Утверждены критерии для блокировки сайтов, через которые незаконно торгуют биодобавками. Документ позволяет вносить в реестр запрещенной информации интернет-ресурсы, продающие незарегистрированные БАД или не предоставляющие данные о производителе.