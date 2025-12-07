Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Распоряжение № 3439-р от 26.11.2025 «Распоряжение от 26 ноября 2025 года № 3439-р».

Утвержден состав обновленной правительственной комиссии по промышленности. В состав комиссии вошли еще 12 человек.

— Постановление № 1953 от 28.11.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 886».

Правительство утвердило даты, после которых продавать немаркированные биодобавки будет нельзя. Также расширен перечень подлежащих маркировке БАД: в него включили растительные масла и ферменты, выпускаемые в форме биодобавок.

— Постановление № 1965 от 29.11.2025 «Об утверждении Правил уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Утверждены Правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей. Согласно им, уничтожением могут заниматься только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный государственный реестр.

— Постановление № 1964 от 29.11.2025 «Об утверждении требований к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей».

Правительство утвердило требования к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей, подписано постановление № 1964 от 29.11.2025. Согласно им, хранить метанол нужно в складских помещениях в таре.

— Распоряжение № 3566-р от 02.12.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2025 № 3566-р».

Минздрав России договорился с Сирией о признании регистрации лекарств и медизделий отечественного производства, подписано распоряжение об этом.

— Постановление № 1942 от 28.11.2025 «Об утверждении Правил предоставления заключения о соответствии организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности по соответствующим медицинским и фармацевтическим специальностям».

Правительство РФ утвердило новый обязательный порядок для организаций медицинского и фармацевтического образования. Теперь они должны получать заключение Росздравнадзора, подтверждающее соответствие их кадрового и материально-технического обеспечения практической подготовке студентов.

Минпромторг РФ

— Постановление № 5764 от 21.11.2025 «Об утверждении Порядка размещения предупредительной маркировки, предусмотренной частью 4 статьи 4 Федерального закона от 23 мая 2025 г. № 108-ФЗ «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей», вида упаковки (тары), на которой размещается предупредительная маркировка».

Утвержден Порядок размещения предупредительной маркировки на упаковке (таре), в которой находится метанол и продукция с ним. Маркировка должна размещаться на таре следующих видов: стальные сварные и закатные бочки с гофрами на корпусе, барабаны, канистры, комбинированные контейнеры, бутыли и бутылки.

Минздрав РФ

— Приказ № 653н от 28.10.2025 «О внесении изменений в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 сентября 2023 г. № 459н».

Минздрав РФ расширил перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В список вошел габапентин и другие лекарства. Обновленный список будет действовать с марта 2026 года.

Госдума РФ

— Законопроект № 1082628-8 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части продления сроков особого режима ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения)».

Правительство РФ предложило продлить до конца 2027 года особый порядок ввоза в страну препаратов в иностранных упаковках при дефектуре. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Президент РФ

— Федеральный закон № 429-ФЗ от 28.11.2025 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Подписан закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он вырастет на 20,7% и составит 27 093 руб. в месяц.

Совет ЕЭК

— Решение № 93 от 26.11.2025 «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения».

Совет ЕЭК утвердил изменения правил регистрации лекарств в странах ЕАЭС. По мнению экспертов, это важный шаг к созданию доверия к наднациональной системе регуляторики, где следующим этапом могло бы стать формирование аналога европейского EMA.