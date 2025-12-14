Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент

— Указ Президента РФ № 896 от 08.12.2025 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года».

Президент РФ утвердил Стратегию развития отечественного здравоохранения на период до 2030 года и поручил Правительству РФ утвердить план мероприятий по ее реализации.

Правительство

— Постановление Правительства Российской Федерации № 1933 от 28.11.2025 «О государственной информационной системе по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений».

Документ определяет задачи, принципы работы и порядок подключения к государственной информационной системе (ГИС) «Антикартель», оператором которой назначена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Система предназначена для автоматического выявления сговоров на торгах и контроля цен на социально значимые товары.

Минпромторг

— Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 5229 от 23.10.2025 «О внесении изменений в перечень продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10 сентября 2024 г. № 4114».

Минздрав

— Приказ Минздрава РФ № 642н от 27.10.2025 «Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций».

Министерство здравоохранения РФ утвердило Порядок применения клинических рекомендаций (КР). Медорганизация обеспечивает оказание помощи на основе КР и в соответствии с критериями оценки качества. Это требование распространяется на государственные, муниципальные и частные организации.

— Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил ценообразования на незарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения, которые ввезены в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и международные непатентованные, или группировочные, или химические наименования которых содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

— Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил ценообразования на незарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения, которые ввезены в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и международные непатентованные, или группировочные, или химические наименования которых содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

Росздравнадзор

— Приказ Росздравнадзора № 5833 от 05.12.2025 «Об утверждении порядка ведения реестра заключений о соответствии организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся, обеспечения допуска к содержащимся в нем сведениям и предоставления таких сведений, формы выписки из указанного реестра и состава сведений, содержащихся в этой выписке».

Росздравнадзор утвердил Порядок ведения специального реестра, куда заносят заключения о том, что вузы и колледжи с мед- и фармпрограммами соответствуют требованиям по кадрам и оборудованию для практической подготовки студентов.

— Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 5169 от 17.09.2025 «О внесении изменений в приложения №№ 2—4 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 10 января 2022 г. № 1 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий».

Роспотребнадзор

— Проект документа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза; товаров, в случае, если они включены в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, а также в случаях, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза».

Роспотребнадзор подготовил изменения в регламент получения СГР дезинфицирующих средств, специализированной косметики и других веществ, которые могут использоваться для производства пищевой продукции. Максимальный срок предоставления услуги по государственной регистрации составит семь рабочих дней с даты регистрации запроса.

Госдума

— Законопроект № 1082628-8 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» (в части продления сроков особого режима ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения)».

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект о продлении льготного ввоза лекарств в иностранной упаковке. Документом вносятся изменения в ст. 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».