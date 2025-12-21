Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Распоряжение № 3762-р от 12.12.2025 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2025 № 3762-р».

Правительство РФ утвердило новый состав совета фонда «Круг добра». Всего в совете теперь числится восемь человек, в него включили четырех.

— Постановление № 1995 от 05.12.2025 «Об установлении на 2026 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Правительство РФ продлило запрет на работу иностранцев в аптеках. Их доля на 2026 год снова установлена в 0% от общей численности сотрудников. Запрет на наем иностранных специалистов в аптеки был установлен в 2013 году и не отменялся.

Минпромторг РФ

— Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2024 г. № 894».

Минпромторг РФ предложил начать обязательную маркировку ряда медизделий с 1 июня 2026 года. Среди них очистители воздуха, коронарные стенты, компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, инкубаторы для новорожденных, презервативы, шприцы, инфузионные системы, пробирки, имплантаты для пластической хирургии и косметологии. Части уже отслеживаемой продукции добавят коды ОКПД.

Госдума РФ

— Законопроект № 1096260-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении автоматических штрафов за продажу маркированной продукции. Для просроченных БАД мера начнет действовать с 1 марта 2026 года.

— Законопроект № 1100211-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов).

Законопроект о проведении эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в селах, где нет аптек, внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. В документе обозначены сроки, список запрещенных к продаже препаратов и условия размещения пунктов.

— Законопроект № 925750-8 О внесении изменений в ст. 4 и 43 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и ст. 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и ст. 1 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части оформления добровольного согласия пациента на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата).

Законопроект, которым разрешается оформлять информационный листок пациента о согласии на участие в КИ в бумажном или электронном виде, принят во втором и третьем чтениях Госдумой РФ. Ко второму чтению появилась поправка, касающаяся электронной подписи.

— Законопроект № 823683-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части формирования и предоставления сведений о студенческих билетах и сведений о зачетных книжках обучающихся в электронном виде).

Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Бумажный вариант останется по желанию обучающегося.

— Законопроект № 1102659-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Госдума РФ рассмотрит законопроект о бесплатном обеспечении детей до 14 лет лекарствами при амбулаторном лечении. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Минздрав РФ

— Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Минздрав России предложил урегулировать медицинские технологии. Изменения внесут в закон «Об основах охраны здоровья граждан». По данным министерства, из 1286 методов медпомощи, разработанных госучреждениями в 2021—2023 годах, только 169 были включены в клинические рекомендации.

— Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608».

Минздрав РФ разработал два документа по контролю использования в медцелях наркотических средств, включенных в состав аптечек на судах, плавающих под флагом России.

— Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Для индивидуальных биотехнологических препаратов введут этическую экспертизу. Изменения в законодательство подготовил Минздрав РФ. Требования к экспертизе определит Правительство РФ.

Президент РФ

— Федеральный закон № 483-ФЗ от 15.12.2025 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»».

Продлен ввоз лекарств в иностранной упаковке. Особый режим будет действовать при дефектуре или риске ее возникновения на фоне санкций. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Росздравнадзор

— Приказ № 5575 от 27.10.2025 «О внесении изменения в пункт 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15 января 2024 г. № 39 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на вывоз за пределы территории Российской Федерации отдельных видов товаров медицинского назначения по перечню согласно приложению № 6 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации»».

Росздравнадзор продолжит выдавать разрешения на вывоз медизделий до конца 2027 года, опубликован соответствующий документ.

Коллегия ЕЭК

— Решение № 123 от 09.12.2025 «О внесении изменения в перечень общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».

Коллегия ЕЭК утвердила документ о формировании и ведении в ЕАЭС единого реестра химических веществ и смесей. Ранее Совет ЕЭК разработал документы к техническому регламенту союза «О безопасности химической продукции».