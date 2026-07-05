Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрава РФ

— Приказ № 515н от 21.05.2026 «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности «Фармация» для лиц, получающих или имеющих высшее образование».

Минздрав России утвердил программу ДПО повышения квалификации по специальности «Фармация». Программа рассчитана на 144 академических часа и содержит пять модулей. Вся лекционная часть может проводиться дистанционно.

— Приказ № 533н от 25.05.2026 «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности «Фармацевтическая технология»».

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило типовую дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки по специальности «Фармацевтическая технология». Программа рассчитана на 504 академических часа и содержит четыре модуля.

— Приказ № 518н от 29.05.2026 «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»».

Минздрав России утвердил программу ДПО повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». Программа рассчитана на 144 академических часа и содержит четыре модуля. По решению образовательных организаций 87 часов теории можно пройти дистанционно.

— Приказ Минздрава РФ № 551н от 27.05.2026 «Об утверждении типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая технология»».

Минздрав России утвердил программу ДПО повышения квалификации по специальности «Фармацевтическая технология». Программа рассчитана на 144 академических часа и включает три модуля. Все лекции можно по решению образовательной организации пройти в дистанционном формате.

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 323».

Минздрав России подготовил поправки в Положение о Росздравнадзоре: новые полномочия по учету ввозимой техники, реестры разрешений на испытания и расширенный перечень проверок.

Правительство РФ

— Постановление № 1875 от 23.12.2024 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875».

Опубликован доработанный проект изменений в постановление № 1875 о национальном режиме при госзакупках. Ключевые поправки переносятся с 1 июля на 1 декабря 2026 года. Изменения в документ разработали после обращения ассоциаций.

— Постановление № 794 от 27.06.2026 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».

Правительство РФ внесло изменения в правила локализации для медицинской техники. Для рентгеновского оборудования, С-дуг и флюорографов, а также маммографов установлены новые балльные пороги. Документ вступил в силу с 30 июня.

— Постановление № 821 от 02.07.2026 «О порядке осуществления оператором посреднической цифровой платформы проверки содержащейся в размещаемой на посреднической цифровой платформе карточке товара, работы, услуги информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 7 Федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»»

Правительство России утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. Лекарства будут проверять по ГРЛС, реестру ЕАЭС и «Честному знаку». Продажа будет возможна только при действующем РУ и наличии продавца в системе мониторинга.

Росздравнадзор

— Проект приказа «Выдача заключения (разрешительного документа) для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее компонентов (за исключением образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов)».

Росздравнадзор разработал новый административный регламент, который устанавливает порядок выдачи заключений для ввоза в Россию и вывоза из страны органов и тканей человека, крови и ее компонентов. Заявление можно подать онлайн, срок оказания услуги составит от 4 до 5 рабочих дней.

Роспотребнадзор

— Приказ № 506 от 30.06.2026 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, расследованиях, обследованиях‚ исследованиях, испытаниях, токсикологических, гигиенических и иных видах оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований и выдаче по их результатам санитарно-эпидемиологических заключений».

Роспотребнадзор утвердил новые правила проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз. Документ заменит приказ от 2007 года и вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Коллегия ЕЭК

— Решение № 76 от 29.06.2026 «О внесении изменений в Требования к электронному виду заявлений и документов регистрационного досье, представляемых при осуществлении регистрации и экспертизы лекарственных препаратов для медицинского применения».

Коллегия ЕЭК утвердила новую редакцию 13 таблиц в Требованиях к электронному виду заявлений и документов регистрационного досье. Добавлены реквизиты по GMP, орфанному статусу, патентам и клиническим исследованиям. Изменения вступают в силу через месяц.