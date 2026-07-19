Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума РФ

— Законопроект № 1286425-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок).

В Госдуму РФ внесены поправки в закон о проведении госзакупок. Предлагается допустить закупку по торговым наименованиям лекарств, увеличить порог закупок у СМП и наделить Минфин РФ полномочиями по разъяснению законодательства.

— Законопроект № 1285685-8 «О внесении изменения в статью 43-4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (о дополнении перечня категорий дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции).

В Госдуму РФ внесен законопроект о передаче Суду по интеллектуальным правам дел о предоставлении и прекращении принудительных лицензий в качестве первой инстанции. Изменения вносятся в закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Правительство РФ

— Распоряжение № 1693-р от 01.07.2026 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2026 № 1693-р».

Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Его разделили на 15 частей, среди которых: организация полного цикла производства препаратов крови, разработка радиофармпрепаратов и медизделий, внедрение ИИ и генетических технологий.

— Постановление № 867 от 10.07.2026 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».

Правительство РФ продлило еще на год упрощенный порядок сертификации и декларирования продукции. Послабления действуют для медизделий, гигиенических и дезинфицирующих средств, а также косметики.

Постановление № 895 от 15.07.2026 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 1590».

Правительство РФ изменило правила выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных медизделий для конкретных пациентов. Разрешение стало бессрочным (до фактического ввоза), а срок проверки вырос до четырех дней.

Минпромторг РФ

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2025 г. № 1990».

Минпромторг РФ предложил включать лекарства, медизделия, БМКП и продукты тканевой инженерии в номенклатуру высокотехнологичной продукции в течение года после допуска к применению. Изменения внесут в постановление о целевых показателях в области технологической политики в России.

— Проект приказа «Об утверждении форм сертификата соответствия и декларации о соответствии и составов сведений, содержащихся в них».

Минпромторг РФ обновляет формы сертификатов и деклараций о соответствии. В документах появятся новые реквизиты: GTIN, GLN (или координаты места производства по ГЛОНАСС). Документ может вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Рособрнадзор

— Приказ № 1198 от 09.06.2026 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги «Государственная аккредитация образовательной деятельности», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 января 2026 г. № 10».

Рособрнадзор расширил основания для отказа в госаккредитации образовательной деятельности. Поправки касаются в том числе организаций медицинского и фармацевтического образования.