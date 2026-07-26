Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление Правительства РФ № 906 от 18.07.2026 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555»

Документ уточняет порядок целевого обучения в колледжах на ближайший учебный год, включая распределение квот и условия заключения договоров.

Минздрав РФ

— Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608»

Порядок вводит критерии отнесения препаратов к категории «особо значимых» и устанавливает сокращенные сроки рассмотрения досье.

— Приказ Минздрава № 615н от 15.06.2026 «О внесении изменений в типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 844н»

Документ разграничивает лицензирующие полномочия в отношении сервисного обслуживания медицинских изделий между федеральным уровнем и субъектами РФ.

Росздравнадзор

— Проект ведомственного акта «Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»



Проект закрепляет процедуру уведомления о личной заинтересованности и регламентирует рассмотрение таких сообщений в целях профилактики конфликта интересов.

Минпромторг РФ

— Проект Минпромторга РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по отдельным вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»



Минпромторг РФ предлагает установить единые правила маркировки наборов с товарами разных категорий, включая косметику, воду и медицинские изделия.

— Проект Минпромторга РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1955».



Проект предусматривает расширение перечня данных, доступных участникам рынка через системы маркировки, для усиления контроля цепочек поставок.

— Проект Минпромторга РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»



Документ обновляет подходы к оценке сквозных технологий в промышленности, что может повлиять на критерии технологической зрелости решений.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

— Рекомендация Коллегии ЕЭК №18 от 14.07.2026 «О развитии промышленной кооперации государств – членов Евразийского экономического союза в сфере производства малотоннажной химической продукции»

Решение определяет направления промышленной кооперации стран ЕАЭС в сегменте малотоннажной химии и меры поддержки совместных проектов.

— Распоряжение Коллегии ЕЭК № 109 от 14.07.2026 «О внесении изменений в состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза»

Решением ЕЭК изменен состав фармакопейного комитета ЕАЭС.

Госдума РФ

— Законопроект № 1209354-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизма приостановления (запрета) реализации продукции)»

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект о блокировке опасных товаров через ГИС МТ. Механизм вступит в силу 1 марта 2027 года, отдельные положения по лекарственным средствам — с 1 декабря 2026 года.

Также Госдума РФ приняла законопроект о реестровой модели выдачи документа о стадиях производства лекарственных препаратов. Поправки к третьему чтению внесли в законопроект о порядке приостановления и запрета реализации небезопасной продукции.

— Постановление Правительства РФ № 927 от 23.07.2026 «О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года» и законопроект № 1298017-8 о его ратификации

Законопроект о ратификации расширяет список незарегистрированных медизделий, допускаемых к обращению в особых случаях.

Минсельхоз РФ

— Проект ведомственного акта Минсельхоза РФ «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»

Проект обновляет требования к условиям хранения, учету и транспортировке ветеринарных препаратов.

Роспотребнадзор

— Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100» и проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100»



Оба проекта предусматривают продление действующих правил санэпиднадзора за БАД и рядя иной продукции до 1 сентября 2027 года.