Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Федеральные законы

— Федеральный закон № 275-ФЗ от 26.07.2026 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам.

— Федеральный закон № 266-ФЗ от 26.07.2026 «О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Производителей обязали раскрывать техническую документацию сервисным центрам и торговым организациям для ремонта товаров.

— Федеральный закон № 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации».

Рамочный документ создает базу для развития крупных ИИ-разработок в стране.

Правительство РФ

— Постановление Правительства РФ № 918 от 21.07.2026 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1049».

Положение дополняется новым пунктом, устанавливающим контроль за соблюдением требований к розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты.

Минпромторг РФ

— Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 3093 от 25.06.2026 «О признании утратившими силу приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 916 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» и внесенных в него изменений».

— Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 3092 от 25.06.2026 «О признании утратившими силу приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1714 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производственной практики» и внесенных в него изменений».

Оба приказа Минпромторга РФ отменяют старые правила надлежащей производственной практики и больше не опираются на них при подтверждении GMP. Теперь применяются только правила ЕАЭС.

— Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2025 г. № 1329».

Минпромторг РФ предложил расширить перечень оснований для исключения организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) из реестра участников оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

— Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 648 от 16.02.2026 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей, необходимых для достижения результатов предоставления государственным фондам развития промышленности, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме автономного учреждения, субсидий в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности».

Устанавливаются единые правила, по которым государственные фонды развития промышленности (те, что созданы в форме автономных учреждений) будут считать, насколько эффективно они используют субсидии из федерального бюджета.

Минздрав РФ

— Проект ведомственного акта Минздрава РФ «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2023 г. № 368н».

Минздрав РФ предложил ввести дополнительные индикаторы риска для госконтроля за обращением медизделий.

ФМБА

— Проект ведомственного акта ФМБА «Об утверждении Административного регламента Федерального медико-биологического агентства по предоставлению государственной услуги «Выдача санитарно-эпидемиологического заключения на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований».

Устанавливаются новые правила, по которым ФМБА выдает санитарно-эпидемиологические заключения. Сейчас действует приказ агентства № 6 от 15 января 2019 года, новый проект призван его заменить.

— Проект ведомственного акта ФМБА «Об утверждении Административного регламента Федерального медико-биологического агентства по предоставлению государственной услуги «Аттестация экспертов, привлекаемых Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора)».

Административный регламент по аттестации экспертов, которых ФМБА и его территориальные органы привлекают к экспертизе в целях государственного контроля (надзора).

Коллегия ЕЭК

— Рекомендация Коллегии ЕЭК № 19 от 28.07.2026 «О внесении изменения в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе полностью или частично обеспечивается соблюдение соответствия медицинских изделий Общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них».

Актуализируется перечень стандартов, которые производители медицинских изделий могут добровольно применять, чтобы доказать, что их продукция соответствует общим требованиям безопасности, эффективности, а также правилам маркировки и оформления эксплуатационной документации.