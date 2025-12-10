Омбудсмен рассказала о жалобах на доступность льготных лекарств в России

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала РБК о жалобах на несвоевременное обеспечение граждан льготными лекарствами и неравномерное распределение между регионами. В частности есть проблемы с рецептами, зарегистрированными в аптеках на отсроченном обеспечении.

Не хватает должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, считает Татьяна Москалькова. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми такие случаи были зафиксированы в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Туве и Башкирии.

Помимо этого есть сбои в проведении конкурсных процедур закупки лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, сказала омбудсмен. Как следствие, происходит списание лекарств по истечении срока годности: такие случаи отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае.

Многие жаловались на высокие цены на препараты или их отсутствие в аптеках. Особое внимание омбудсмен обратила на пациентов, страдающих сахарным диабетом, из-за нехватки расходников для приборов, измеряющих уровень глюкозы.

При этом количество обращений, связанных с обеспечением лекарствами, снижается, подчеркнула Татьяна Москалькова. Она объясняет это созданием в регионах достаточного запаса необходимых препаратов.