Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармПроекции 2026
ГлавнаяНовостиДистрибуция

Омбудсмен рассказала о жалобах на доступность льготных лекарств в России

10.12.2025
12:35
Отделновостей
Омбудсмен рассказала о жалобах на доступность льготных лекарств в России. По словам Татьяны Москальковой, количество обращений снижается. Однако одной из главных проблем остается несвоевременная закупка регионами.
Татьяна Москалькова | Фото: council.gov.ru

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала РБК о жалобах на несвоевременное обеспечение граждан льготными лекарствами и неравномерное распределение между регионами. В частности есть проблемы с рецептами, зарегистрированными в аптеках на отсроченном обеспечении. 

Не хватает должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку, считает Татьяна Москалькова. Она привела в пример данные Росздравнадзора, в соответствии с которыми такие случаи были зафиксированы в Брянской, Вологодской, Саратовской, Амурской, Иркутской областях, Камчатском крае, Туве и Башкирии.

Помимо этого есть сбои в проведении конкурсных процедур закупки лекарств, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, сказала омбудсмен. Как следствие, происходит списание лекарств по истечении срока годности: такие случаи отмечены в Орловской и Саратовской областях, а также в Камчатском крае.

Многие жаловались на высокие цены на препараты или их отсутствие в аптеках. Особое внимание омбудсмен обратила на пациентов, страдающих сахарным диабетом, из-за нехватки расходников для приборов, измеряющих уровень глюкозы.

При этом количество обращений, связанных с обеспечением лекарствами, снижается, подчеркнула Татьяна Москалькова. Она объясняет это созданием в регионах достаточного запаса необходимых препаратов.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.