Оператор маркировки получил право проверять производителей БАД

Минпромторг России внес изменения в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота БАД и пищевой продукции для питания спортсменов (утверждена приказом № 3548 от 22.07.2025). Приказ № 2994 от 19.06.2026 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оператор системы маркировки получает право проводить оценку производителей биодобавок, направленную на подтверждение достоверности сведений о типе участника оборота и о способе ввода товаров в оборот. Оценка проводится путем систематического сбора, обработки и анализа сведений, представленных производителем в систему маркировки.

Проверка производителей может осуществляться как в очном, так и в дистанционном формате. Критерии, по которым оператор определяет необходимость проверки, утверждаются ЦРПТ и размещаются на его официальном сайте.

Кроме того, в договор добавлены положения о машиночитаемой доверенности (МЧД): полномочия представителя участника теперь должны подтверждаться МЧД, оформленной в соответствии с законом об электронной подписи. При внесении изменений в типовую форму договора стороны обязаны подписать дополнительное соглашение в течение 7 рабочих дней со дня вступления изменений в силу.