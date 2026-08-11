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Оператор маркировки получил право проверять производителей БАД

11.08.2026
16:33
ДинаКоблова
В типовом договоре на оператора системы маркировки (ЦРПТ) возложили обязанность проверять производства БАД, приказ об этом утвердил Минпромторг РФ. Решение о проверке будет приниматься на основании критериев, которые оператор утвердит самостоятельно.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Минпромторг России внес изменения в типовую форму договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота БАД и пищевой продукции для питания спортсменов (утверждена приказом № 3548 от 22.07.2025). Приказ № 2994 от 19.06.2026 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оператор системы маркировки получает право проводить оценку производителей биодобавок, направленную на подтверждение достоверности сведений о типе участника оборота и о способе ввода товаров в оборот. Оценка проводится путем систематического сбора, обработки и анализа сведений, представленных производителем в систему маркировки.

Проверка производителей может осуществляться как в очном, так и в дистанционном формате. Критерии, по которым оператор определяет необходимость проверки, утверждаются ЦРПТ и размещаются на его официальном сайте.

Кроме того, в договор добавлены положения о машиночитаемой доверенности (МЧД): полномочия представителя участника теперь должны подтверждаться МЧД, оформленной в соответствии с законом об электронной подписи. При внесении изменений в типовую форму договора стороны обязаны подписать дополнительное соглашение в течение 7 рабочих дней со дня вступления изменений в силу.

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