Перечень лечебного питания для детей-инвалидов расширен до 119 позиций
Правительство России расширило до 119 наименований перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. Распоряжение № 3122-р от 01.11.2025 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленный перечень добавлены продукты лечебного питания для детей с муковисцидозом от 1 года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот:
- «Кансо Масло растительное 100% СЦТ/Kanso MCT oil 100%»;
- «ПедиаШур Малоежка» («PediaSure Малоежка») со вкусами ванили или клубники;
- «ПедиаШур Малоежка» («PediaSure Малоежка») со вкусом шоколада.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Михаил Мишустин также попросил коллег в регионах регулярно пополнять ассортимент этого лечебного питания, следить за тем, чтобы оно было в достаточном количестве и родители могли получить его для своего ребенка сразу, как только возникает такая необходимость.
Перечень был установлен распоряжением правительства РФ № 3551-р от 11.12.2023 и содержал 111 наименований. С 2023 года в перечень можно вносить изменения два раза в год (раньше только один раз), в зависимости от появления новых специализированных продуктов.
|Продукты лечебного питания — это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями для повышения качества их жизни, обеспечения роста и развития. Такие продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава РФ при участии профильных главных внештатных специалистов министерства, включая главного внештатного специалиста по медицинской генетике.
