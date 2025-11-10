Перечень лечебного питания для детей-инвалидов расширен до 119 позиций

Правительство России расширило до 119 наименований перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. Распоряжение № 3122-р от 01.11.2025 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный перечень добавлены продукты лечебного питания для детей с муковисцидозом от 1 года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот:

«Кансо Масло растительное 100% СЦТ/Kanso MCT oil 100%»;

«ПедиаШур Малоежка» («PediaSure Малоежка») со вкусами ванили или клубники;

«ПедиаШур Малоежка» («PediaSure Малоежка») со вкусом шоколада.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, Михаил Мишустин также попросил коллег в регионах регулярно пополнять ассортимент этого лечебного питания, следить за тем, чтобы оно было в достаточном количестве и родители могли получить его для своего ребенка сразу, как только возникает такая необходимость.

Перечень был установлен распоряжением правительства РФ № 3551-р от 11.12.2023 и содержал 111 наименований. С 2023 года в перечень можно вносить изменения два раза в год (раньше только один раз), в зависимости от появления новых специализированных продуктов.