Производитель «Допегита» сообщил о причинах дефектуры

28.04.2026
12:44
МарияГордеева
В нескольких регионах из аптек пропал «Допегит», применяемый при артериальной гипертензии, в том числе у беременных. Производитель сообщил «ФВ», что поставки препарата временно приостановлены из-за внесения изменений в регистрационную документацию.
Фото: 123rf.com

В апреле СМИ нескольких регионов сообщили об отсутствии в аптеках препарата «Допегит» (МНН — метилдопа). Он применяется при артериальной гипертензии и разрешен для использования у беременных. В частности, лекарство пропало из продажи в Екатеринбурге, Омске, Перми, Крыму. 

По данным маркетплейса здоровья «Здравсити», динамика продаж препарата указывает на ажиотажный спрос, возникший на фоне новостей о его отсутствии, распространявшихся с начала весны. Если в предыдущие месяцы средний объем реализации составлял 600–700 упаковок, то в марте этот показатель вырос более чем вдвое. В пресс-службе «Здравсити» добавили, что за неполные две недели апреля был продан месячный запас препарата.

В настоящее время, по данным маркетплейса, «Допегит» имеется в продаже более чем в 20 регионах России, включая Нижегородскую, Кемеровскую, Архангельскую области и другие.

Производителем препарата выступает венгерская компания «Эгис». Директор по доступу на рынок и взаимодействию с государственными органами компании Ирина Курашкина в ответ на запрос «ФВ» сообщила, что поставки лекарственного средства «Допегит» на фармацевтический рынок России временно приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в регистрационную документацию. Согласно текущим оценкам, при ускоренном завершении регистрационных процедур ожидаемый срок возобновления поставок препарата на российский рынок — август 2026 года.

«В то же время компания будет прилагать все возможные усилия для ускорения поставок препарата на рынок Российской Федерации», — заверила Ирина Курашкина.

Ранее стало известно об исчезновении из аптек 75 регионов России антирезусного иммуноглобулина для беременных. Препарат сейчас числится в наличии только в 14 российских регионах страны. В Минздраве РФ назвали запас достаточным.

