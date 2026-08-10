Поставщиков белгородской больницы обязали вернуть в бюджет почти 1,2 млрд рублей

Белгородский областной суд подтвердил взыскание в федеральный бюджет 1,179 млрд руб. с компаний «Прогресс», «ФидМаркет», «Фирма «РИФ» и индивидуального предпринимателя Меняйленко В.В., сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Октябрьский районный суд Белгорода установил, предприятия и ИП вступили в картельный сговор, заключив с 2020 по 2022 год 25 муниципальных контрактов на поставку в областную клиническую больницу медицинских изделий для диагностики COVID-19 по завышенным ценам.

«Октябрьский районный суд Белгорода признал объединение ответчиков картелем, а само картельное соглашение ‒ недействительным», — поделились в пресс-службе.

Белгородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы ответчиков и согласился с выводами суда первой инстанции. Суд учел, что, согласно позиции Конституционного суда РФ, доход, полученный в результате недобросовестной конкуренции, подлежит взысканию в федеральный бюджет в полном объеме, включая всю сумму оплаты по заключенным контрактам.