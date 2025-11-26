Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Правительство ослабило контроль за производителями биомедицинских клеточных продуктов

26.11.2025
13:17
ДинаКоблова
Плановые проверки для компаний, работающих с биомедицинскими клеточными продуктами, сократят. Они будут обязательными только для организаций с высокой степенью риска и будут проводиться раз в два года. 
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило изменения в положение о госконтроле за оборотом биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1062 от 30.06.2021. Постановление № 1865 от 22.11.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Вместо трех категорий (значительный, средний, низкий) вводится пять категорий риска: высокий, значительный, средний, умеренный, низкий.

Меняется также периодичность плановых проверок: инспекционный визит, выездная и документарная проверки остаются только для высокой категории риска и будут проводиться раз в два года. Для значительного, среднего, умеренного и низкого риска плановые проверки проводить не будут.

В документе прописаны должностные лица, которые имеют право выносить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это руководитель Росздравнадзора, его заместители, а также руководители и их заместители в территориальных органах.

Контролируемые лица получили право в течение 15 календарных дней подавать возражения на полученное предостережение в тот же орган, который его выдал.

Еще устанавливается периодичность профилактических визитов по инициативе контролирующего органа:

  • высокий риск — раз в год;
  • значительный, средний, умеренный риск — периодичность устанавливается правительством;
  • низкий риск — не проводятся.

Меняются и сроки рассмотрения жалоб. Так, жалобы на общие решения рассматриваются в течение 15 рабочих дней, а жалобы на категорию риска рассматриваются в течение пяти рабочих дней (ранее рассмотрение жалоб занимало 20 рабочих дней).

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.