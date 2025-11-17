Правительство отменило плановые проверки для большинства фармкомпаний

Правительство РФ полностью отменило плановые контрольные (надзорные) мероприятия (КНМ) для медицинских препаратов для всех категорий риска, кроме высокого. Постановление № 1811 от 15.11.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1049 от 29.06.2021 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств».

Плановые проверки (выездные, документарные, инспекционные визиты) для участников рынка с высокой категорией риска будут проводиться раз в два года.

Для ветеринарных препаратов плановые проверки отменены полностью, независимо от категории риска.

Профилактические визиты, помимо очной формы, разрешат проводить через видеоконференц-связь и через мобильное приложение «Инспектор». Обязательные визиты будут проводить с разной периодичностью в зависимости от категории риска. Для высокого риска — раз в год. Для остальных категорий риска (значительный, средний, умеренный и низкий) периодичность установлена Постановлением Правительства РФ № 1511 от 01.10.2025.

Также введены профилактические визиты по инициативе контролируемого лица.

Срок рассмотрения жалоб сокращен с 20 до 15 рабочих дней, а для споров о категориях риска – до пяти дней. Еще планируют расширить основания для обжалования: появится возможность оспаривать не только проверки, но и категорию риска, отказ в профилактическом визите и другие решения контрольных органов.