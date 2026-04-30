Правительство РФ расширило перечень подлежащих маркировке товаров

Правительство РФ утвердило изменения в документы по вопросам прослеживаемости оборота биологически активных добавок (БАД), ветеринарных лекарственных препаратов и пищевой продукции для питания спортсменов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Изменения вносятся Распоряжением Правительства Российской Федерации № 956-р от 27.04.2026 в перечень

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018. Фактически обязательная маркировка этих товаров началась с 1 марта 2026 года.

В конце 2025 года правительство РФ внесло изменения в другой документ по вопросам прослеживаемости оборота биологически активных добавок (БАД), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, — в Правила маркировки биодобавок (утверждены Постановлением Правительства РФ № 886 от 31.05.2023).

Помимо БАД в перечень попали другие товары аптечного ассортимента. В частности речь идет об инсектицидах и культурах микроорганизмов. Минпромторг РФ предложил внести их в перечень маркировки средствами идентификации ветеринарных препаратов в прошлом году.