Правительство расширило перечень подлежащих маркировке БАД

Правительство РФ утвердило изменения в документы по вопросам прослеживаемости оборота биологически активных добавок (БАД), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Постановление № 1953 от 28.11.2025 вступит в силу с 1 января 2026 года.

Изменения вносятся в Правила маркировки биодобавок (утверждены постановлением правительства РФ № 886 от 31.05.2023). С 1 марта 2026 года обязательной маркировке подлежат БАД с действующими свидетельствами о госрегистрации и следующими кодами:

ТН ВЭД ЕАЭС: 1504 10 990 0, 3507 90 900 0;

ОКПД 2: 10.41.12, 20.14.64.

Речь идет о растительных маслах и ферментах, выпускаемых в форме биодобавок. В систему мониторинга необходимо передавать сведения о кодах не только при выпуске БАД в оборот, но и при всех последующих операциях.

Вводятся новые даты окончания продажи немаркированных товаров. Если срок годности БАД составляет три года и меньше, то продать его без кода маркировки можно до 31 августа 2026 года. Если срок годности БАД больше трех лет, то его можно отпустить без маркировки до 31 августа 2027 года. При этом для БАД из новых категорий делается исключение: если они были произведены или ввезены в Россию до 1 марта 2026 года и остались нереализованными, их также можно продавать без маркировки до 31 августа 2027 года.

Если БАД из новых категорий были закуплены за рубежом до 1 марта 2026 года, но прошли таможенное оформление и были выпущены на территорию России после этой даты, их все равно нужно промаркировать. Сделать это необходимо до 31 марта 2026 года.

Ранее ввод и вывод из оборота немаркированных БАД, произведенных в России и странах ЕАЭС по 28 февраля 2025 года, был возможен до окончания их срока годности.