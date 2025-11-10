Новости
Правительство РФ дополнило списки сильнодействующих и ядовитых веществ

10.11.2025
11:16
ДинаКоблова
Правительство РФ дополнило перечень сильнодействующих и ядовитых веществ 11 новыми позициями, установив для них пороговые значения. Оборот этих веществ теперь регулируется ст.234 УК РФ.
Фото: 123rf.com

Правительство России внесло изменения в Списки лекарственных препаратов с запрещенными к обороту ядовитыми веществами. Постановление № 1728 от 01.11.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, к которым применяется ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и другие статьи УК РФ, утверждены постановлением правительства РФ № 964 от 29.12.2007.

Список сильнодействующих и ядовитых веществ дополнили следующими позициями и установили их пороговые значения (в граммах), которые считаются крупным размером:

  • Андростанол ([2,3-c][1,2,5альфа]оксадиазол-176ета-ол) — 10 г;
  • 5альфа-Андростан-3,6,17-трион — 2,5 г;
  • 6-Бромандроста-1,4-диен-3,17-дион — 2,5 г;
  • 1,4-Диметилпентиламин (1,4-ДМАА) — 0,5 г;
  • Лигандрол (LGD-4033) Масторин (S23) — 10 г;
  • 116ета-Метил-19-нортестостерон — 10 г;
  • Реверол (SR9009) — 10 г;
  • Рекардин (SR9011) — 10 г;
  • Тестолон (4-(((1R,2S)-2-гидрокси-1-[5-(4-цианофенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил]пропил)амино)-3-метил-2-хлорбензонитрил; RAD-140) — 10 г;
  • 4-Хлор-17альфа-метиландроста-1,4-диен-3,176ета-диол — 2,5 г;
  • 4-Хлор-17альфа-метил-176ета-гидроксиандрост-4-ен-3,11-дион — 2,5 г.

