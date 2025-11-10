Правительство РФ дополнило списки сильнодействующих и ядовитых веществ

Правительство России внесло изменения в Списки лекарственных препаратов с запрещенными к обороту ядовитыми веществами. Постановление № 1728 от 01.11.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, к которым применяется ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) и другие статьи УК РФ, утверждены постановлением правительства РФ № 964 от 29.12.2007.

Список сильнодействующих и ядовитых веществ дополнили следующими позициями и установили их пороговые значения (в граммах), которые считаются крупным размером: