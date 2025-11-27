Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Правительство РФ изменило частоту проверок производителей медизделий

27.11.2025
16:05
ДинаКоблова
Правительство РФ обновило положение о госконтроле за производителями медизделий. Изменена частота проведения плановых проверок и профилактических визитов. 
Фото: 123rf.com

Правительство РФ обновило положение о госконтроле за обращением медицинских изделий, постановление № 1829 от 19.11.2025 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесли в Постановление Правительства РФ № 1066 от 30.06.2021 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий».

Росздравнадзор будет относить компании к одной из пяти категорий риска в зависимости от потенциального риска причинения вреда: к значительному, среднему, умеренному и низкому предлагается добавить высокий риск. Для новой категории «высокий риск» устанавливается самая высокая периодичность проверок — раз в два года.

Жалобы на категорию риска рассматриваются в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

Изменения также вносятся в правила проведения профилактических визитов. Для новых компаний, которые только подали уведомление о начале деятельности, такой визит должны провести в течение полугода после регистрации.

При проверке фото- и видеосъемку будут проводить с помощью мобильного приложения «Инспектор».

Профилактические визиты на объекты высокого риска будут совершать раз в год, для низкого риска такие визиты не проводятся. Периодичность проверок организации других степеней риска установит Правительство РФ.

Кроме того, уклонение от визита теперь является основанием для проведения внеплановой проверки.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.