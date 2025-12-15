Правительство РФ изменило состав совета фонда «Круг добра»

Обновлен состав совета фонда «Круг добра», подписано Распоряжение Правительства РФ № 3762-р от 12.12.2025.

В список включили нового заместителя министра здравоохранения России Наталью Сибирякову. Ее назначили на эту должность в октябре (распоряжение № 2929-р от 17.10.2025), до этого Наталья Сибирякова руководила Финансово-экономическим департаментом Минздрава РФ. На посту замминистра она сменила Наталью Хорову, перешедшую в Совет Федерации в качестве сенатора от Еврейской автономной области в конце сентября.

В обновленном составе совета «Круга добра» сохранили свои полномочия Наталья Хорова, замминистра финансов РФ Павел Кадочников, зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова и замруководителя ФНС РФ Светлана Бондарчук.

В обновленный состав совета фонда «Круг добра» также вошли:

первый замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина ;

; замглавы Минздрава РФ Евгения Котова ;

; директор Департамента здравоохранения Правительства РФ Денис Рощин.

Состав был утвержден распоряжением № 1322-р от 21.05.2021.