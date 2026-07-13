Правительство РФ продлило упрощенный порядок оценки соответствия продукции

Правительство РФ продлило упрощенный порядок подтверждения сертификации и декларирования продукции, постановление № 867 от 10.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения вносятся в постановление правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Документом разрешается использование производителями и экспортерами товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, упрощенного порядка. Такой порядок применяется в том числе на медицинские изделия, гигиенические и дезинфицирующие средства, а также косметику.

Срок действия всех особенностей оценки соответствия продукции, установленных приложением № 18 к постановлению, продлевается на год — до конца 2027 года.

До 1 сентября 2027 года продлевается возможность ввозить продукцию без обязательной маркировки (ранее она действовала до 1 сентября 2026 года) и срок, в течение которого допускается ввоз продукции без документов об оценке соответствия.

До 1 марта 2027 года продлевается срок, до которого действуют особенности включения в реестр экспертов-аудиторов.

«По просьбам бизнес-сообщества Правительство РФ сохранило возможность ввозить продукцию по упрощенной схеме и наносить обязательную маркировку уже после прохождения. При этом мы неоднократно подчеркивали: послабления не должны оборачиваться ущербом для граждан России и добросовестных отечественных производителей. Особенности призваны упрощать процедуры, а не создавать новые риски», — сообщил статс-секретарь — заместитель Минэкономразвития РФ Алексей Херсонцев.

Ранее упрощенный порядок сертификации и декларирования товаров уже неоднократно продлевали.