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Правительство РФ расширило перечень метанолсодержащих жидкостей вне регулирования

19.08.2026
13:57
ДинаКоблова
Правительство расширило список метанолсодержащих жидкостей, не подпадающих под действие регулирования об обороте метанола. В перечень включены новые реактивы, часть старых наименований исключена, а у некоторых позиций обновили коды ОКПД.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ утвердило изменения в перечень иных метанолсодержащих жидкостей, на оборот которых не распространяется действие Федерального закона № 108-ФЗ «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей». Распоряжение № 2186-р от 18.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

В обновленный перечень вошли 67 наименований метанолсодержащих жидкостей с указанием кодов продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. В новой редакции появились следующие наименования:

  • Абсорбент-М;
  • Абсорбент-Н;
  • Вещества поверхностно-активные;
  • Диметилкарбонат;
  • Жидкая фракция низкокипящих веществ;
  • Изобутилен;
  • Композиция поверхностно-активных веществ;
  • Метилацетат;
  • Образец стандартный (ГСО) метанол 1 мг/мл (в отличие от прошлой редакции выделен отдельным пунктом);
  • Фракция бутановая;
  • Фракция изобутилена;
  • Фракция пропиленовая;
  • Фракция триметилкарбинольная.

Из перечня исключены более 20 позиций, в числе которых: амиды и их производные, поливиниловый спирт, полиэфиры, ряд растворителей и реагентов. У многих позиций уточнены коды ОКПД.

Предыдущий перечень действовал с 1 сентября 2025 года и включал 59 наименований.

В декабре 2025 года правительство РФ и Минпромторг РФ утвердили три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступили в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. В мае 2026 года также был утвержден закон о введении административной статьи за нарушение требований к обороту метанола.

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