Правительство РФ расширило перечень метанолсодержащих жидкостей вне регулирования

Правительство РФ утвердило изменения в перечень иных метанолсодержащих жидкостей, на оборот которых не распространяется действие Федерального закона № 108-ФЗ «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей». Распоряжение № 2186-р от 18.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

В обновленный перечень вошли 67 наименований метанолсодержащих жидкостей с указанием кодов продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. В новой редакции появились следующие наименования:

Абсорбент-М;

Абсорбент-Н;

Вещества поверхностно-активные;

Диметилкарбонат;

Жидкая фракция низкокипящих веществ;

Изобутилен;

Композиция поверхностно-активных веществ;

Метилацетат;

Образец стандартный (ГСО) метанол 1 мг/мл (в отличие от прошлой редакции выделен отдельным пунктом);

Фракция бутановая;

Фракция изобутилена;

Фракция пропиленовая;

Фракция триметилкарбинольная.

Из перечня исключены более 20 позиций, в числе которых: амиды и их производные, поливиниловый спирт, полиэфиры, ряд растворителей и реагентов. У многих позиций уточнены коды ОКПД.

Предыдущий перечень действовал с 1 сентября 2025 года и включал 59 наименований.

В декабре 2025 года правительство РФ и Минпромторг РФ утвердили три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступили в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. В мае 2026 года также был утвержден закон о введении административной статьи за нарушение требований к обороту метанола.