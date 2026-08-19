Правительство РФ расширило перечень метанолсодержащих жидкостей вне регулирования
Правительство РФ утвердило изменения в перечень иных метанолсодержащих жидкостей, на оборот которых не распространяется действие Федерального закона № 108-ФЗ «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей». Распоряжение № 2186-р от 18.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.
В обновленный перечень вошли 67 наименований метанолсодержащих жидкостей с указанием кодов продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. В новой редакции появились следующие наименования:
- Абсорбент-М;
- Абсорбент-Н;
- Вещества поверхностно-активные;
- Диметилкарбонат;
- Жидкая фракция низкокипящих веществ;
- Изобутилен;
- Композиция поверхностно-активных веществ;
- Метилацетат;
- Образец стандартный (ГСО) метанол 1 мг/мл (в отличие от прошлой редакции выделен отдельным пунктом);
- Фракция бутановая;
- Фракция изобутилена;
- Фракция пропиленовая;
- Фракция триметилкарбинольная.
Из перечня исключены более 20 позиций, в числе которых: амиды и их производные, поливиниловый спирт, полиэфиры, ряд растворителей и реагентов. У многих позиций уточнены коды ОКПД.
Предыдущий перечень действовал с 1 сентября 2025 года и включал 59 наименований.
В декабре 2025 года правительство РФ и Минпромторг РФ утвердили три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступили в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. В мае 2026 года также был утвержден закон о введении административной статьи за нарушение требований к обороту метанола.
Нет комментариев
Комментариев: 0