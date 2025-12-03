Утверждены три документа по обороту и утилизации метанола

Утверждены три документа, регулирующие оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Все они вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Правила уничтожения

Правительство РФ утвердило Правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, постановление № 1965 от 29.11.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Уничтожением могут заниматься только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный государственный реестр. При этом должны соблюдаться санитарные требования и ГОСТ 2222-95.

Допускается термический, биологический и другие способы уничтожения. Выбор метода остается за исполнителем, за исключением случаев разлива (в таком случае используется сорбент) или образования метанола как производственного отхода (требуется сжигание). Все работы могут проводить только совершеннолетние сотрудники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и использующие средства индивидуальной защиты.

Требования к хранению

Еще Правительство РФ утвердило требования к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей, подписано постановление № 1964 от 29.11.2025. Согласно им, хранить метанол нужно в складских помещениях в таре.

Наличие метанола и метанолсодержащих жидкостей в оборудовании, которое используется в технологических процессах производства, не относится к числу случаев хранения метанола.

Тару для хранения метанола нужно маркировать несмываемой краской словами «ЯД», «Огнеопасно» и изображением символа опасности. По наполнении тара герметически закрывается и пломбируется. Наливать метанол в тару нужно специальными насосами или сифонами (заряженными вакуумом). Порожнюю тару нужно немедленно промыть водой в количестве не менее двух объемов тары.

В документе также прописаны требования к помещению для хранения метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Порядок размещения предупредительной маркировки

Минпромторг РФ утвердил постановление № 5764 от 21.11.2025, которым установлен Порядок размещения предупредительной маркировки на упаковке (таре), в которой находится метанол и продукция с ним.

Согласно документу, маркировка должна размещаться на таре следующих видов: стальные сварные и закатные бочки с гофрами на корпусе, барабаны, канистры, комбинированные контейнеры, бутыли и бутылки.

Обязанность нанести маркировку лежит на организации или ИП из специального реестра, которые реализуют эту продукцию. Маркировка должна содержать четыре обязательных элемента:

идентификационные данные метанола;

сигнальные слова «ОПАСНО» и «ЯД»;

знаки опасности: «Пламя», «Череп и скрещенные кости», «Опасность для здоровья человека»;

краткую характеристику опасности веществ.

Все элементы предупредительной маркировки должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 31340-2022.