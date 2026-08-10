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Правительство РФ утвердило новые правила уничтожения изъятых лекарств

10.08.2026
13:49
ДинаКоблова
Правительство РФ утвердило новый порядок уничтожения нелегальных изъятых лекарств. Владельцы таких препаратов будут самостоятельно организовывать уничтожение за свой счет в установленные сроки. Правила вступают в силу с марта 2027 года.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Правительство РФ утвердило новые Правила уничтожения изъятых фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств. Постановление № 968 от 01.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Решение об изъятии и уничтожении лекарств принимает Росздравнадзор, а ветпрепаратов — Россельхознадзор. Уничтожение может осуществляться по решению уполномоченного органа, суда или самого владельца лекарств. При этом контрафактные лекарственные средства изымаются и уничтожаются только по решению суда.

После принятия решения владелец фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных лекарств в течение 6 месяцев обязан:

  • изолировать и разместить лекарства в специально выделенном помещении;
  • передать препараты организации, которая занимается уничтожением лекарственных средств.

Все расходы, связанные с уничтожением, возмещаются владельцем лекарственных средств.

Организация, проводившая уничтожение, составляет соответствующий акт, который подписывается всеми участниками и заверяется печатью организации. Акт представляется владельцем в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его составления. Если уничтожение проводилось организацией в отсутствие владельца, организация направляет акт владельцу в течение 5 рабочих дней.

Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Ранее правила уничтожения изъятых лекарств регламентировались Постановлением Правительства РФ № 1447 от 15.09.2020, которое действует до 1 января 2027 года.

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