Правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств

В новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) вошло 206 международных непатентованных наименований (МНН). Это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых и представляющих опасность для окружающих заболеваний. Распоряжение № 942-р от 23.04.2026 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Основанием для формирования нового перечня СЗЛС стали новые критерии, утвержденные правительством РФ в марте 2026 года для реализации актуальных положений Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и Стратегии развития фармпромышленности до 2030 года. Утверждение нового перечня Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 27 апреля.

«Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, укрепить наш технологический суверенитет. От этого зависит качество жизни людей по всей стране», — заявил глава кабмина.

Полный цикл производства препаратов перечня СЗЛС должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства будет осуществляться с господдержкой. Лекарства, вошедшие в список, будут иметь приоритет при госзакупках, информирует пресс-служба правительства РФ.

В новом перечне СЗЛС 206 МНН, однако отрасль не теряет надежды, что он может вырасти в ближайшее время, писал ранее «ФВ». Согласно правилам формирования перечня, заявки на включение в него новых лекарств должны быть направлены до пятого числа второго месяца квартала, то есть до 5 мая, в таком случае рассмотреть их должны будут до 25 июня. Выступая на круглом столе ИД «Коммерсантъ», директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин предложил как можно быстрее рассмотреть следующий пул препаратов, которые можно включить в перечень СЗЛС. По его словам, это может произойти к 1 июня 2026 года.