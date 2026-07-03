Правительство РФ утвердило правила проверки карточек с лекарствами на маркетплейсах
Правительство РФ утвердило порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах (маркетплейсах), постановление № 821 от 02.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, операторы платформ обязаны проверять карточки товаров по 12 государственным реестрам, в числе которых:
- система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке («Честный знак»);
- система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения;
- государственный реестр медицинских изделий;
- государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения (ГРЛС);
- единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС;
- единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС;
- единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС.
В случае продажи лекарств оператор принимает решение о положительном результате проверки при одновременном соблюдении следующих условий:
- номер регистрационного удостоверения и дата государственной регистрации, указанные партнером в карточке товара, соответствуют сведениям, содержащимся в ГРЛС или едином реестре зарегистрированных лекарств ЕАЭС;
- статус регистрационного удостоверения в ГРЛС содержит одну из следующих записей: «действующий», «выдано по правилам ЕАЭС», «действует, на подтверждении государственной регистрации»,«действует, в иностранных упаковках»
- или статус в едином реестре ЕАЭС содержит одну из записей: «действующий» или «выдано по правилам ЕАЭС».
Партнер, размещающий карточку о продаже лекарства, должен быть зарегистрирован как субъект обращения лекарственных средств в системе мониторинга движения ЛП. Также партнер должен разместить в карточке товара информацию об исполнении требований по маркировке упаковок лекарств.
Медизделия будут проверять по госреестру медизделий или единому реестру ЕАЭС, а БАД — по единому реестру свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.
Еще правительство РФ утвердило порядок контроля за соблюдением требований в сфере платформенной экономики — постановление № 820 от 02.07.2026. Контроль будет проводить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 октября 2026 года. Объекты контроля делятся на три категории риска (средний, умеренный, низкий) в зависимости от числа пользователей и объема сделок.
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Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» был подписан в августе 2025 года. Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года.
В мае 2026 года правительство РФ утвердило правила ведения реестра цифровых платформ.
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