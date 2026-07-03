Правительство РФ утвердило правила проверки карточек с лекарствами на маркетплейсах

Правительство РФ утвердило порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах (маркетплейсах), постановление № 821 от 02.07.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, операторы платформ обязаны проверять карточки товаров по 12 государственным реестрам, в числе которых:

система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке («Честный знак»);

система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения;

государственный реестр медицинских изделий;

государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения (ГРЛС);

единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС;

единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС;

единый реестр медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС.

В случае продажи лекарств оператор принимает решение о положительном результате проверки при одновременном соблюдении следующих условий:

номер регистрационного удостоверения и дата государственной регистрации, указанные партнером в карточке товара, соответствуют сведениям, содержащимся в ГРЛС или едином реестре зарегистрированных лекарств ЕАЭС;

статус регистрационного удостоверения в ГРЛС содержит одну из следующих записей: «действующий», «выдано по правилам ЕАЭС», «действует, на подтверждении государственной регистрации»,«действует, в иностранных упаковках»

или статус в едином реестре ЕАЭС содержит одну из записей: «действующий» или «выдано по правилам ЕАЭС».

Партнер, размещающий карточку о продаже лекарства, должен быть зарегистрирован как субъект обращения лекарственных средств в системе мониторинга движения ЛП. Также партнер должен разместить в карточке товара информацию об исполнении требований по маркировке упаковок лекарств.

Медизделия будут проверять по госреестру медизделий или единому реестру ЕАЭС, а БАД — по единому реестру свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

Еще правительство РФ утвердило порядок контроля за соблюдением требований в сфере платформенной экономики — постановление № 820 от 02.07.2026. Контроль будет проводить Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 октября 2026 года. Объекты контроля делятся на три категории риска (средний, умеренный, низкий) в зависимости от числа пользователей и объема сделок.