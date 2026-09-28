Как изменят рынок повышение пошлин на импорт БАД

На какую продукцию вводится пошлина

Правительство РФ ввело пошлины в размере 35% на импортные биологически активные добавки (БАД). Изменения вносятся в постановление № 2240 от 07.12.2022, которым утверждены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных стран. Постановление Правительства РФ от № 1203 от 21.09.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вступит в силу 2 октября и будет действовать до конца 2027 года. Пошлина распространяется на БАД в потребительской упаковке, маркируемые средствами идентификации. Исключение сделано для продукции, производимой в Венгрии и Словакии.

По итогам 8 месяцев 2026 года продажи БАД в аптечном сегменте составили 127 млрд руб., в упаковках — 308 млн руб. За аналогичный период 2025 года продажи составили почти 120 млрд руб. и более 332 млн упаковок.

Какую долю рынка затронут изменения

По данным Союза производителей БАД, доля импортируемых в Россию из всех стран БАД составляет 15% рынка в упаковках и 35% в деньгах. В структуре импорта доля добавок из недружественных стран составляет 30% в упаковках, рассказывает исполнительный директор союза Александр Жестков. «Повышение пошлины в основном коснутся премиального сегмента — это дорогостоящие добавки со своей лояльной аудиторией», — добавляет он.

Пошлина действительно вводится, но формулировка «35% на импортные БАД» сильно упрощает ситуацию, объясняет генеральный директор компании «Квадрат-С» Олег Комаров. Новая ставка касается не всего импорта, а продукции по конкретному коду ТН ВЭД — 2106 90 980 8, причем только товаров в потребительской упаковке, которые попадают под требования обязательной маркировки, говорит он.

«А теперь самое интересное: БАД классифицируются далеко не по одному коду ТН ВЭД. В зависимости от состава, продукция может проходить по целому ряду товарных позиций. Поэтому значительная часть импорта новой пошлиной вообще не затрагивается», — полагает он.

Под повышенную ставку действительно не попадает довольно широкий спектр кодов ТН ВЭД, которые покрывают, например, витаминно-минеральные комплексы, добавки, содержащие Омега-3, жиры и масла, отмечает генеральный директор «АльфаРМ» Николай Демидов. «Мера затронет 12—15% аптечного рынка БАД. Кроме того, остается вопрос, каким образом будет толковаться понятие «недружественная страна» — страна производства или импортер? Известно, что часть биологических добавок к пище перефасовывается в нейтральных и дружественных странах», — объясняет аналитик.

Речь идет об основном коде ТН ВЭД, касающемся большей части рынка БАД, говорит генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко. «При этом введение пошлины затронет только «белую» часть рынка, «серовозы» как не платили пошлины, так и не будут их платить», — уверен он.

Последствия для рынка

Дополнительные 35% в первую очередь ударят по легальному импорту — продукции, которая официально зарегистрирована как БАД, корректно декларируется при ввозе и проходит через систему маркировки, подтверждает Олег Комаров.

«А что с серым импортом? Если аналогичный товар ввозится под другой категорией и не попадает в контур маркировки БАД, новая пошлина его попросту не затрагивает. Получается довольно странная экономика: легальный импорт получает дополнительную нагрузку, а серый — дополнительное ценовое преимущество. И вместо выравнивания условий для рынка можно получить обратный эффект: еще большую мотивацию искать обходные схемы», — объясняет он.

Мера будет выгодна российским производителям и поставщикам БАД из «серого» спектра, которые завозят продукцию по другим кодам и реализуют ее через маркетплейсы, добавляет Николай Демидов.