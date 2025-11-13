Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Представителей общественных объединений включили в комиссию по формированию лекперечней

13.11.2025
10:56
ДинаКоблова
Правительство РФ утвердило поправки в Правила формирования лекарственных перечней. Теперь в состав комиссии Минздрава РФ войдут представители пациентских организаций. Общественные организации просили о поправке еще в марте.
Фото: 123rf.com

Представители общественных объединений по представлению Общественной палаты (ОП) России войдут в состав Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов. Правительство РФ утвердило постановление № 1767 от 08.11.2025.

Документом вносятся изменения в п. 11 Правил формирования перечней лекарств и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (утверждены постановлением № 871 от 28.08.2014).

«В состав комиссии по представлению Общественной палаты РФ в Минздраве РФ может входить представитель общественного объединения, осуществляющего деятельность в сферах здравоохранения, обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах», — указано в документе.

В поправке также подчеркивается, что представитель ОП не должен входить в состав комиссии до момента его включения.

Изложить пункт 11 в новой редакции постановления с упоминанием пациентских организаций в марте попросили представители Всероссийского союза пациентов и других общественных объединений.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.