Представителей общественных объединений включили в комиссию по формированию лекперечней

Представители общественных объединений по представлению Общественной палаты (ОП) России войдут в состав Комиссии Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов. Правительство РФ утвердило постановление № 1767 от 08.11.2025.

Документом вносятся изменения в п. 11 Правил формирования перечней лекарств и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (утверждены постановлением № 871 от 28.08.2014).

«В состав комиссии по представлению Общественной палаты РФ в Минздраве РФ может входить представитель общественного объединения, осуществляющего деятельность в сферах здравоохранения, обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах», — указано в документе.

В поправке также подчеркивается, что представитель ОП не должен входить в состав комиссии до момента его включения.

Изложить пункт 11 в новой редакции постановления с упоминанием пациентских организаций в марте попросили представители Всероссийского союза пациентов и других общественных объединений.