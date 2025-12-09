Президент РФ подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 896 от 08.12.2025 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года». Документ определяет ключевые векторы государственной политики в отрасли. Главным приоритетом для фармацевтического рынка провозглашен технологический суверенитет, через регистрацию и вывод на рынок препаратов, «все стадии производства которых (включая синтез молекулы действующего вещества) осуществляются на территории Российской Федерации».

Зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий названа в документе угрозой национальной безопасности. Основные задачи стратегии:

90% — доля лекарственных препаратов отечественного производства (в натуральном выражении) в общем объеме Перечня ЖНВЛП;

90% — доля российских препаратов крови полного цикла в общем объеме потребности системы здравоохранения;

80% — общий уровень технологической независимости в сфере здравоохранения;

40% — доля отечественных медицинских изделий (для имплантируемых изделий — 19,5%).

В сфере научных разработок (R&D) приоритет отдан сложным биотехнологиям. Речь идет о создании оригинальных биомедицинских клеточных продуктов и развитии тканевой инженерии. Государство также делает ставку на персонализированную медицину. Фармкомпаниям предстоит внедрять фармакогенетику и таргетную терапию — методы, которые учитывают генетические особенности пациента.

Отдельное внимание уделено радиофармацевтике, необходимой для высокоточной диагностики и лечения с помощью изотопов. Четвертый ключевой вектор продиктован требованиями биологической безопасности: из-за роста устойчивости бактерий к старым лекарствам отрасли необходимо создавать принципиально новые антимикробные препараты и альтернативные методы терапии инфекций.

Правительство РФ должно подготовить детальный план мероприятий по реализации стратегии в течение шести месяцев.

Прежняя стратегия развития отрасли была принята в 2019 году на срок до 2025 года.