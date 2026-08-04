Президент РФ подписал закон о внесении поправок в закон № 44-ФЗ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 279-ФЗ от 04.08.2026 о внесении изменений в закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документом уточнены правила закупки лекарств у единственного поставщика. Заказчик вправе указывать торговые наименования лекарственных средств, необходимых пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, жизненные показания), по решению врачебной комиссии. Закупка проводится через электронный запрос котировок или закрытые конкурентные способы. Как ранее сообщил эксперт Всероссийского союза пациентов (ВСП) Алексей Федоров в своем telegram-канале, мера будет актуальна для малого круга заказчиков, поскольку новые основания закрытых закупок не вводятся.

Стороны смогут изменять существенные условия контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов к ним, если объем поставки увеличивается или уменьшается, а цена контракта меняется не более чем на 30%.

Согласно закону, с 1 января 2027 года заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в размере не менее 30 млн руб. (вместо 20 млн руб.).

Также предусматривается повышение ограничения начальной (максимальной) цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн руб. сроком до 31 декабря 2027 года. Еще вводится возможность замены товара на товар с аналогичными характеристиками, а также менять страну происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.

Законом также предусматривается возможность изменять цену и объем контрактов с неопределенным объемом поставки в пределах 10%. Срок согласования с контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком сокращается с восьми до пяти рабочих дней.