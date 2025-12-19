Президент РФ потребовал следить за ценами на льготные лекарства в частных аптеках

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» по итогам 2025 года потребовал от контролирующих органов, чтобы они следили за ценами на льготные лекарства в частных аптеках.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения, да и другим контрольным организациям», — заявил Владимир Путин.

Житель Свердловской области на конференции пожаловался президенту на нехватку лекарств. По его словам, выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций и заболеваний прекратилась еще с ноября. В городской поликлинике свердловчанину сказали, что финансирование на эти цели закончилось.

«Прошу вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами», — обратился гражданин к главе государства.

Владимир Путин подтвердил наличие такой проблемы и в других регионах страны. При этом, по словам президента, на федеральном уровне средства были направлены в регионы, ни одного случая задержки нет.

«Те случаи, о которых я читал в обращениях, заключаются в должной организации этой работы на местах в регионах, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечные сети», — сказал президент, пообещав обратить внимание на происходящее.

Он также остановился на вопросах лекобеспечения в малонаселенных районах путем внедрения передвижных аптек. «В ФАПах можно продавать соответствующие лекарства, и конечно мы с коллегами говорили, можно развивать это направление. Как решать проблему — понятно, нужно наладить работу. И, конечно, мы с коллегами говорили, можно развивать это направление деятельности и в системе «Почты России», — заключил Владимир Путин.

Алексей Кузнецов. Фармацевтические лицензии получены более чем на 37 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по всей стране, что повысило доступность препаратов для граждан. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ

Еще на «прямой линии» журналистка попросила главу страны включить медицинские приложения для людей с диабетом в «белые списки» сайтов Минцифры РФ, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. Речь идет о системах мониторинга глюкозы, которые передают данные об уровне сахара на смартфоны. По словам обратившейся, отключения мобильного интернета в регионах сейчас лишают родителей возможности контролировать состояние здоровья своих детей.

Владимир Путин ответил, что ограничения в регионах связаны с необходимостью обеспечить безопасность населения. «Потому что если компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это так, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов», — пояснил президент.

Он назвал два способа решения этой проблемы: переход на отечественное программное обеспечение и на российское «железо». Другой выход — можно использовать и возможности иностранных производителей, которые работают в стране, но договариваться с ними о том, чтобы они переводили сервисы на территорию России.