Продление перехода к единому рынку медизделий ЕАЭС ратифицировано

Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ратифицирован. Закон № 288-ФЗ от 04.08.2026 об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о протоколе, которым вносятся изменения в ст.11 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23.12.2014. Документом правительство РФ одобрило перенос на два года перехода на единые правила обращения медизделий в странах ЕАЭС. Подать заявку на регистрацию теперь можно до конца 2027 года, а переоформить документы — до 2028 года.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации Протокола ранее был назначен заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.