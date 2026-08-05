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Продление перехода к единому рынку медизделий ЕАЭС ратифицировано

05.08.2026
16:52
ДинаКоблова
Поправки к Соглашению о единых правилах обращения медицинских изделий в ЕАЭС ратифицированы, закон об этом подписал президент РФ. Речь идет о переносе перехода к единому рынку медизделий.
Фото: 123rf.com

Протокол о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ратифицирован. Закон № 288-ФЗ от 04.08.2026 об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о протоколе, которым вносятся изменения в ст.11 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС от 23.12.2014. Документом правительство РФ одобрило перенос на два года перехода на единые правила обращения медизделий в странах ЕАЭС. Подать заявку на регистрацию теперь можно до конца 2027 года, а переоформить документы — до 2028 года.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации Протокола ранее был назначен заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

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