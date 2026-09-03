Производители предложили изменить регулирование офсетных контрактов и адаптировать их к рознице

Долгосрочные офсетные контракты станут привлекательнее, если будут допускать внесение изменений в ходе их исполнения, такое мнение озвучили эксперты в ходе стратегической сессии конференции «Фармпроекции» в Минске, передает корреспондент «ФВ». Подобная гибкость снизит риски как для инвестора, так и для заказчика при сохранении общей инвестиционной цели. Данный инструмент можно было бы транслировать и на розничный рынок: соглашения, аналогичные офсетным, могли бы заключаться между производителями и аптечными сетями.

У Группы компаний «Р-Фарм» подписано четыре офсетных контракта на организацию производства и долгосрочную поставку лекарственных препаратов с Москвой и Санкт-Петербургом. Преимущества инструмента очевидны: производитель-инвестор получает долгосрочный гарантированный спрос, регион-заказчик — экономию бджетных средств, обеспечение системы здравоохранения и населения необходимыми лекарствами, новые рабочие места, улучшение инвестиционного климата, рассказал директор по экономике здравоохранения ГК Александр Быков.

Вместе с тем механизм мог бы использоваться гораздо шире, если бы был более гибким. Эксперт внес несколько предложений по совершенствованию инструмента.

Упростить внесение изменений в офсетный контракт в части формы выпуска.

Контракт заключается на 10 лет. За это время могут появиться новые лекарственные формы, но пересмотреть договоренности весьма затруднительно.

Разрешить гибко перераспределять инвестиции.

«Дело в том, что по офсетному соглашению капитальные инвестиции в соотношении с НИОКР составляют 70:30, — пояснил Александр Быков. — Но на практике мы видим, что необходимость инвестиций в научно-исследовательскую разработку и поиск новых молекул, проведение соответствующих исследований, ранних фаз, требует, может быть, даже больших инвестиций, чем предусмотрено возможностью ФЗ-44».

Внести изменения в законодательство, чтобы механизм пересмотра цен по офсетным контрактам стал более понятным, прозрачным и сбалансированным.

Проблема долгосрочных контрактов состоит в том, что между их заключением и поставкой продукции могут существенно меняться себестоимость производства, стоимость сырья и компонентов, логистические расходы, финансовые условия и другие параметры.

Урегулировать механизм привлечения третьих лиц к исполнению офсетных контрактов.

Крупные компании, имеющие большое количество производственных площадей, должны иметь возможность привлекать аффилированные с головной организацией дочерние структуры.

Изменить сроки проведения конкурсных процедур на заключение офсетных контрактов.

Пятнадцати дней для того, чтобы полностью оценить возможности, свои ресурсы, необходимые для реализации офсетного соглашения, слишком мало, заявил Александр Быков.

По его мнению, для движения вперед, развития данного института необходимы более длительные сроки реализации офсетного соглашения.

«Когда заключается офсетное соглашение, там фигурируют лекарственные препараты, которые находятся под патентной защитой, — прокомментировал ситуацию эксперт. — И если компания продлила патентную защиту в силу тех или иных обстоятельств, ты не можешь выпускать эти препараты в силу патентного законодательства. Значит, надо иметь возможность уменьшать инвестиционную часть офсетного соглашения», — резюмировал Александр Быков.

Офсет для розницы

В ритейловом направлении такого понятия, как офсетный контракт, нет, и напрасно, дала понять генеральный директор компании «Консумед» Галина Орлова. По ее словам, производитель любого продукта, будь то БАД или дженерик, заранее не приходит в аптечную сеть и не говорит: «А давайте посмотрим категорию, я планирую занять в ней такую-то долю». Безусловно, он изучает рынок, но опыт эксперта, которая одновременно руководит и компанией-производителем, и аптечным партнерством, показывает, что это не лучший способ.

«Там, где мы имеем возможность посмотреть на категорию, спланировать в ней долю, мы достаточно стабильно увеличиваем объемы, а там, где такой возможности нет, прогноз может очень сильно расходиться с реальностью, причем в обе стороны, — объяснила Галина Орлова. — Так почему бы не спланировать заранее и не получить такие же долгосрочные контракты с гарантированной долей в категории? С моей точки зрения, сложности не только в том, что можно локализовать, а что еще нельзя (из-за патента), не только в стоимости инвестиционного проекта, но и в том, что необходимо налаживать и углублять коммуникацию внутри рынка».