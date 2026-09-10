Прокурор требует взыскать с фармкомпании полученные благодаря взяткам 265 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск прокурора Ставропольского края к ООО «Фирма Флорес» и нескольким индивидуальным предпринимателям о взыскании в пользу государства свыше 265 млн руб. В эту сумму надзорные органы оценили доход, который ответчики получили в результате коррупционных правонарушений. Благодаря взяткам руководителям медицинских организаций региона они создавали видимость конкуренции и получали госконтракты на поставку лекарств и медицинских изделий. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Согласно исковому заявлению, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что руководители ООО «Фирма Флорес», используя подконтрольных индивидуальных предпринимателей и организации, участвовали в аукционах медицинских учреждений и получали госконтракты. На самом деле они только создавали видимость конкуренции, хотя предварительно уже договорились о победе с руководителями медицинских организаций. В деле фигурируют три клиники и закупки лекарств, медицинских изделий и расходных материалов на сумму более 265 млн руб. Именно ее истец и требует взыскать в пользу Российской Федерации, передает пресс-служба суда.

В 2022 году следственными органами Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» Пятигорска и начальника отдела закупок того же учреждения здравоохранения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, информировала пресс-служба Следкома РФ. По данным следствия, с сентября 2018 по февраль 2021 года обвиняемые получили от руководства фирмы «Флорес» взятки на сумму более 1,2 млн руб. (к моменту вынесения приговора размер был уточнен). За это они гарантировали коммерсантам получение контрактов. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере и против руководителя «Флорес». Об обстоятельствах дела, связанных с двумя другими клиниками, и о судьбе начальника отдела закупок не сообщалось.

В сентябре 2023 года суд Кисловодска вынес обвинительный приговор. Бывшему руководителю оптовой фирмы Сергею Васильеву назначили наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб., с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных и муниципальных контрактов на оказание услуг, связанных с поставкой медикаментов и медицинского оборудования в государственные и муниципальные учреждения, сроком на 5 лет. Экс-главврача Сергея Егорова оштрафовали на 4 млн руб. и лишили права заниматься деятельностью, связанной с поставкой медикаментов и медицинского оборудования в государственные и муниципальные учреждения, сроком на семь лет. В 2024 году кассация отменила этот вердикт и направила дело на новое рассмотрение.

В январе 2025 года состоялся новый суд и был вынесен новый обвинительный приговор. Сергея Егорова приговорили к лишению свободы на пять лет условно со штрафом в 3,3 млн руб., с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в течение семи лет. Сергея Васильева признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, оштрафовали на 3,3 млн руб., лишили права заниматься деятельностью, связанной с поставкой медикаментов и медицинского оборудования в государственные и муниципальные учреждения, сроком на пять лет. Сейчас это решение обжалуется в кассационной инстанции.

В июле этого года вступило в силу решение суда по спору между «Флорес» и УФНС РФ. В 2023 году фирму привлекли к ответственности за совершение налогового преступления. Ее обязали перечислить 32,3 млн руб. — налоги, которые она недоплатила, используя схему дробления бизнеса, и штраф (2,6 млн руб.). Суд уменьшил сумму налоговых взысканий на 115 тыс. руб. и штрафа на 7,7 тыс. руб. В остальном он признал правоту налоговиков. Решение устояло в апелляции, сейчас фирма обжалует его в кассации.

В августе этого года фирма «Флорес» подала иск о признании ее банкротом.