Promomed Holdings отстояла исключительные права на товарный знак препарата для похудения
Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил без удовлетворения кассационную жалобу предпринимателей, торговавших жиросжигателем под первым названием на маркетплейсах, на решения судов первой и апелляционной инстанций. Он согласился, что «Редуслим» похож на «Редуксин» до степени смешения, а значит, имеет место нарушение исключительных прав и правообладателю товарного знака «Редуксин» положена компенсация. Решение СИП от 25 августа опубликовано в системе «Мой арбитр» и вступило в силу.
Правообладатель товарных знаков «Редуксин» — кипрская фирма Promomed Reduxin Holdings Limited (бывший владелец ПАО «Промомед») — обнаружил, что компания «Атриум» выпускает средства для похудения под названием «Редуслим», а предприниматели Сергей Трофименко и Николай Твердов продают их на площадках Wildberries и Ozon. Правообладатель посчитал, что «Редуслим» сходен до степени смешения с зарегистрированным и общеизвестным знаком «Редуксин» и потребовал от маркетплейсов удалить карточки товаров. Когда его претензия не была удовлетворена полностью, он обратился в Арбитражный суд Московской области.
В иске компания потребовала от «Атриума» — прекратить использовать обозначение и выплатить компенсацию за незаконное использование названных товарных знаков, а от предпринимателей — прекратить использовать указанное обозначение в интернете и выплатить 1,1 млн руб. компенсации (из них 1 млн — Сергей Трофименко, 100 тыс. — Николай Твердов). В декабре 2025 года суд иск удовлетворил, но размер компенсации с первого предпринимателя снизил до 300 тыс. руб. Он не стал запрещать дальнейшее использование обозначения, поскольку к моменту рассмотрения дела ответчики переименовали продукцию, а указание в карточке новых товаров прежнего наименования судебная инстанция квалифицировала как простое информирование потребителя.
В апреле 2026 года апелляционный суд оставил этот вердикт в силе, после чего Николай Твердов пожаловался в СИП. Он утверждал, что торговые марки не похожи, а различный дизайн упаковок исключает смешение, указывал на прекращение продаж еще до подачи иска и чрезмерный размер взыскания. Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу и оставил прежние судебные акты без изменения.
Слова «Редуксин» и «Редуслим» одинаково начинаются — «Реду-»; имеют по три слога и одинаковое количество букв; совпадают в шести из восьми букв; близки по звучанию и написанию, констатировала кассационная инстанция. Кроме того, оба обозначения использовались для близких по назначению товаров — средств для похудения. СИП также принял во внимание тот факт, что Роспатент отказал регистрировать товарный знак «Атриума» в том числе из-за его схожести с брендом, который ассоциируется с «Промомедом».
Прекращение продаж не отменяет ответственности за уже совершенное нарушение, подчеркнул суд. Размер выплаты он пересматривать не стал. Нижестоящие суды применили правильную методику и учли известность знака, характер и продолжительность нарушения, резюмировал СИП.
|Товарный знак «Редуксин» был зарегистрирован в России в отношении товаров 5-го класса «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека» в сентябре 2007 года. Признан общеизвестным с февраля 2014 года. По данным «АльфаРМ», в 2025 году в России было продано продукции под торговой маркой «Редуксин» на общую сумму 3,1 млрд руб. (в ценах конечного потребления), за семь месяцев 2026 года — на 1,5 млрд руб.
«Герофарм» подал иски к маркетплейсам, производителю и продавцам БАД с названиями, созвучными препаратам против диабета и ожирения, ранее сообщал «ФВ». В фармкомпании говорят, что продавцы пытаются ввести в заблуждение потребителя, играя на его доверии к знакомому бренду. Производитель требует изъять из оборота и уничтожить товар, удалить карточки товаров.
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