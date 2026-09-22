Проверка прокуратуры выявила нарушения при производстве вакцины «Мультикан-8»

Московская прокуратура начала проверку в отношении частной компании-изготовителя лекарственных средств для ветеринарного применения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о вакцине «Мультикан-8», которую выпусает компания «Ветбиохим».

В прокуратуре сообщили, что проверяют в том числе производственные площадки. К инспекции привлекли специалистов Россельхознадзора. В ходе надзорных мероприятий выявили нарушения требований законодательства в сфере производства ветпрепаратов.

Главе компании внесли представление, виновных лиц привлекут к административной ответственности. «Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — добавили в прокуратуре.

Ранее в образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, установлено наличие живого вируса болезни Ауески. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на результаты проверки ВГНКИ.

В августе в СМИ появилась информация о том, что при использовании вакцины «Мультикан-8» проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных собак. В «Центре ветеринарии» в Ярославле заявили об остановке использования ветпрепарата с 14 августа. Производитель вакцины начал проверку и сообщил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью собак в Ярославской области.

Представители производителя сообщили «РБК», что первые результаты исследований производственного процесса и изучения лабораторных образцов появятся к 25 сентября. В компании также заявили журналистам, что договоры об оказании материальной помощи владельцам, чьи собаки, возможно, погибли от вакцинации «Мультиканом-8», содержат пункт о конфиденциальности.

Ранее в Россельхознадзоре заявили об изъятии серии 20 вакцины «Мультикан-8» для уничтожения после сообщений о гибели собак в Ярославской области. Параллельно получено обращение о смерти кошки после «Мультифела», образцы проверяются.