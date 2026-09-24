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Провизорам и фармацевтам запретили переподготовку по нутрициологии

Эксклюзив
24.09.2026
13:07
ОльгаКоберник
Фармацевтической отрасли не удалось добиться включения провизоров и фармацевтов в перечень специалистов, допускаемых к профпереподготовке по нутрициологии. Рынок возмущен этим ограничением и не видит оснований для исключения фармспециалистов из приказа. Подобные барьеры способствуют укреплению имиджа первостольника как продавца, считают в «Ассоциации независимых аптек».
Фото: 123rf.com

С 1 сентября 2026 года должность «нутрициолог» включена в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, а специальность «Нутрициология» — в номенклатуру медицинских специальностей. В Приказе Минздрава РФ № 434н от 14.05.2026 «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» сказано, что пройти профессиональную переподготовку и работать нутрициологами смогут специалисты с высшим или средним медицинским образованием. Для врачей продолжительность обучения составит 576 часов, для специалистов со средним медицинским образованием — 1296 часов.

Провизоров и фармацевтов не включили в перечень специалистов, допущенных в прохождению переподготовки.

Летом СРО «Ассоциация независимых аптек» предлагала внести изменения в Приказ Минздрава РФ № 436н от 14.05.2026. Обращение (есть в распоряжении «ФВ») было адресовано директору Департамента медицинского образования и кадровой политики Артему Наркевичу. Ассоциация также направила письмо с просьбой устранить формализованное регулирование заместителю председателя Госдумы РФ Владиславу Даванкову.

«Фармацевты и провизоры — это значительная профессиональная группа с устойчивой теоретической подготовкой и практическим опытом работы с веществами, оказывающими воздействие на организм человека. Исключение данной группы из маршрута переподготовки не улучшает качество кадров, а лишь искусственно ограничивает доступ к новой специальности для специалистов, чьи знания уже близки по содержанию к соответствующим компетенциям», — сказано в документе, подписанном директором ассоциации Викторией Пресняковой.

В начале августа 2026 года Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России отметил в письме к председателю правления Национального совета по биологически активным добавкам к специализированному питанию Ксении Пустовой, что изменения в приказ будут проработаны с профессиональным сообществом. Документ есть в распоряжении «ФВ».

«Согласно профессиональному стандарту «Провизор», утвержденному приказом Минтруда России № 91н от 09.03.2016, одной из трудовых функций провизора является «информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента». «Фармацевтическое консультирование» является трудовой функцией фармацевта (профессиональный стандарт «Фармацевт» утвержден приказом Минтруда России № 349н от 31.05.2021)», — сказано в нем.

Провизоры и фармацевты уже имеют готовую базу знаний для работы нутрициологом, полагает Виктория Преснякова.

«Отрасль ждала разрешения фармацевтическим специалистам проходить переподготовку по нутрициологии. Провизоры изучают химию, физиологию, фармакологию и то, как пища взаимодействует с лекарствами. Они знают метаболизм веществ лучше многих других специалистов и на своем рабочем месте каждый день консультируют население по применению витаминов, микроэлементов и БАД, — говорит она. — Искусственно ограничивать их доступ к новой специальности — значит сужать кадровый резерв там, где он нужнее всего. Опять аптечных работников лишают возможности развития и совершенствования, превращая эффективных специалистов в продавцов».

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