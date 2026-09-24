Провизорам и фармацевтам запретили переподготовку по нутрициологии

С 1 сентября 2026 года должность «нутрициолог» включена в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, а специальность «Нутрициология» — в номенклатуру медицинских специальностей. В Приказе Минздрава РФ № 434н от 14.05.2026 «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» сказано, что пройти профессиональную переподготовку и работать нутрициологами смогут специалисты с высшим или средним медицинским образованием. Для врачей продолжительность обучения составит 576 часов, для специалистов со средним медицинским образованием — 1296 часов.

Провизоров и фармацевтов не включили в перечень специалистов, допущенных в прохождению переподготовки.

Летом СРО «Ассоциация независимых аптек» предлагала внести изменения в Приказ Минздрава РФ № 436н от 14.05.2026. Обращение (есть в распоряжении «ФВ») было адресовано директору Департамента медицинского образования и кадровой политики Артему Наркевичу. Ассоциация также направила письмо с просьбой устранить формализованное регулирование заместителю председателя Госдумы РФ Владиславу Даванкову.

«Фармацевты и провизоры — это значительная профессиональная группа с устойчивой теоретической подготовкой и практическим опытом работы с веществами, оказывающими воздействие на организм человека. Исключение данной группы из маршрута переподготовки не улучшает качество кадров, а лишь искусственно ограничивает доступ к новой специальности для специалистов, чьи знания уже близки по содержанию к соответствующим компетенциям», — сказано в документе, подписанном директором ассоциации Викторией Пресняковой.

В начале августа 2026 года Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России отметил в письме к председателю правления Национального совета по биологически активным добавкам к специализированному питанию Ксении Пустовой, что изменения в приказ будут проработаны с профессиональным сообществом. Документ есть в распоряжении «ФВ».

«Согласно профессиональному стандарту «Провизор», утвержденному приказом Минтруда России № 91н от 09.03.2016, одной из трудовых функций провизора является «информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента». «Фармацевтическое консультирование» является трудовой функцией фармацевта (профессиональный стандарт «Фармацевт» утвержден приказом Минтруда России № 349н от 31.05.2021)», — сказано в нем.

Провизоры и фармацевты уже имеют готовую базу знаний для работы нутрициологом, полагает Виктория Преснякова.