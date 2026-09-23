Пятая персональная онковакцина получает разрешение на применение в Минздраве РФ

НМИЦ онкологии им. Петрова проходит регуляторные процедуры в Минздраве РФ для получения разрешения на применение персональной онковакцины на основе дендритных клеток. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе НМИЦ. Процедура также включает разрешение на производство вакцины.

Применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac планируется в качестве индивидуального биомедицинского клеточного продукта, сообщили «ФВ» в НМИЦ им. Петрова.

Имеется длительный опыт применения CaTeVac, что отличает персональную дендритно-клеточную вакцину от пептидных и мРНК-вакцин, получивших разрешение на применение ранее. Персональный препарат на основе дендритных клеток применяется с 2010 года. В общей сложности за этот период лечение получили 479 пациентов, уточнили в НМИЦ онкологии им. Петрова. Применение проходило в рамках одобренной в 2010 году медицинской технологии, что позволяло законодательство.

Для приготовления CaTeVac используют собственные дендритные клетки пациента. Функция этих клеток — распознавать антигены, обучать иммунную систему реагировать на них. Дендритные клетки пациента «нагружают» опухолевыми антигенами, в CaTeVac используют раково-тестикулярные антигены.

На проходившем в начале сентября 2026 года международном форуме «Инновационная онкология», старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Петрова д.м.н. Алексей Новик сообщил результаты применения персональной дендритно-клеточной вакцины CaTeVac при меланоме, саркоме мягких тканей, глиобластоме и колоректальном раке.

В случае одобрения и получения разрешений на производство и применение, CaTeVac может стать пятой персональной онковакциной в России. Четыре других, получившие разрешение Минздрава РФ на применение, разработаны с использованием иной технологии. «Неоонковак», «Неовак-РОНЦ» и «Онкорна» созданы с использованием матричной РНК, разрешены регулятором для лечения пациентов с меланомой и колоректальным раком. Вакцины «Неоонковак», «Неовак-РОНЦ» разработаны НМИЦ онкологии им. Блохина, Центром им. Гамалеи и НМИЦ радиологии, «Онкорна» — российским Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Агентство также разработало и получило разрешение на применение пептидной вакцины «Онкопепт», которую используют для терапии колоректального рака.