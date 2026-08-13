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Расширены основания для ускоренной регистрации лекарств при дефектуре

13.08.2026
14:23
ДинаКоблова
Правительство РФ расширило основания для ускоренного вывода лекарств на рынок в случае дефектуры. Теперь соответствующее разрешение могут выдать только при отсутствии полного цикла производства препарата в России.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ внесло изменения в особенности обращения лекарственных средств при дефектуре или риске ее возникновения из-за санкций. Постановление № 999 от 10.08.2026 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения вносятся в правила, утвержденные постановлением № 593 от 05.04.2022 и касающиеся упрощенного порядка государственной регистрации лекарственных препаратов.

Теперь при регистрации воспроизведенного препарата заявитель должен подтверждать не только отсутствие терапевтических аналогов, но и отсутствие производства по всем стадиям производства на территории России по соответствующему МНН.

В перечень сведений, которые должно содержать заявление о государственной регистрации, добавлены два новых пункта:

  • для биологических лекарственных препаратов — заявитель должен указать, что все стадии производства (включая синтез молекулы действующего вещества) осуществляются на территории России (требование применяется, если производство такого препарата ранее не осуществлялось в России по полному циклу по соответствующему МНН);
  • для небиологических лекарственных препаратов — заявитель должен указать, что на территории России осуществляются такие стадии производства, как производство готовой лекарственной формы, первичная и вторичная упаковка, выпускающий контроль качества (требование применяется, если производство такого препарата ранее не осуществлялось в России по указанным стадиям по соответствующему МНН).

Ранее правительство РФ продлило упрощенную госрегистрацию лекарств (до 2036 года) и медицинских изделий (до 2028 года).

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