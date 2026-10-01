Разработчик экспресс-тестов получил 600 млн рублей инвестиций

Компания — разработчик тест-систем «Рапид Био» привлекла 600 млн руб. от частной инвестиционной компании Kama flow. Средства будут направлены на развитие R&D, разработку и вывод на рынок новых продуктов в области репродуктивного здоровья, диабета, инфекционных заболеваний, онкологии, неврологии и генетической диагностики, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«Рапид Био» — российская биотехнологическая компания, разработчик и производитель диагностических тест-систем полного цикла. Компания предлагает решения для экспресс- и лабораторной диагностики инфекционных, сердечно-сосудистых, неврологических и репродуктивных заболеваний, а также сахарного диабета и наркотической интоксикации. Располагает собственной R&D- и производственной базой в России и за рубежом.

«Рапид Био» выросла из научного проекта в области point-of-care диагностики повреждений головного мозга. В 2019 году команда зарегистрировала в России тест-систему для определения риска инсульта по анализу крови, а в 2020 году первой среди российских производителей зарегистрировала и запустила выпуск собственных экспресс-тестов на COVID-19. Сейчас разработки охватывают гемоконтактные и респираторные инфекции, репродуктивное здоровье, диабет, кардиологию, онкологию и другие области.

Российский рынок лабораторной диагностики продолжает расти. По данным BusinesStat, его оборот по итогам 2025 года достиг 321 млрд руб., увеличившись на 13% год к году; основным драйвером выступает спрос на комплексные, молекулярные и генетические исследования. Рынок диагностики in vitro, включающий оборудование, реагенты и тест-системы, MarketsandMarkets оценивает в 1,61 млрд долл. и, согласно прогнозу, может вырасти до 2,22 млрд долл. к 2030 году.

При этом около 75% рынка медицинской диагностики, согласно данным Минпромторга РФ, пока занимает импортная продукция, что сохраняет потенциал для отечественных производителей. Экспресс-диагностика также остается значимым сегментом. По оценке Grand View Research, объем point-of-care тестирования инфекционных заболеваний в России в 2026 году оценивается примерно в 449 млн долл. В 2025 году IVD вошла в тройку крупнейших направлений российского рынка медизделий, общий объем которого составил 876,6 млрд руб.

Сегодня в России работает более тысячи биотехнологических стартапов. Около 70% компаний по-прежнему приходят из науки, активно развивается университетское технологическое предпринимательство. В интервью «ФВ» управляющий директор департамента приоритетных проектов фонда «Сколково» Камила Зарубина рассказала, почему этого количества недостаточно и как может повлиять на развитие рынка создание спин-оффов крупным бизнесом.