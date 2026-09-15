Разработка BioNTech вдвое увеличила выживаемость пациентов с раком легкого

Немецкая BioNTech и ее американский партнер OncoC4 представили данные III фазы первого этапа клинических испытаний (КИ) PRESERVE-003 (NCT05671510). Их экспериментальный препарат готистобарт (gotistobart, также известный как BNT316 или ONC-392) почти вдвое увеличил медиану общей выживаемости участников с плоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) по сравнению с химиотерапией.

Выборка состояла из 87 человек: 45 из них вводили готистобарт внутривенно каждые три недели, 42 — доцетаксел. Медиана общей выживаемости составила 18,5 месяца в экспериментальной группе и десять месяцев в контрольной.

Тяжелые побочные эффекты — третьей степени и выше — отмечены у 44,4% добровольцев, получавших лекарство (20 из 45), и у 48,8% — химиотерапевтическое средство (20 из 42). Проблемы с переносимостью характерны для всех ингибиторов рецептора CTLA‑4. К этому классу относится не только готистобарт, но и зарегистрированный еще в 2011 году «Ервой» (ипилимумаб) производства фармацевтической корпорации Bristol-Myers Squibb.

В норме CTLA-4 сдерживает излишнюю активность Т-лимфоцитов, но раковые клетки используют этот белок, чтобы скрываться от иммунного ответа. Стандартные ингибиторы CTLA-4 находят и блокируют этот рецептор повсеместно. В результате Т-клетки пробуждаются, распознают новообразование и начинают его уничтожать, но могут также поражать здоровые ткани, что приводит к нежелательным реакциям.

Готистобарт принципиально меняет этот процесс благодаря своей pH-чувствительности. Он связывается с CTLA-4 на поверхности иммунной клетки (здесь среда щелочная/нейтральная), которая затем их поглощает вместе. Внутри нее среда кислая, и готистобарт отсоединяется от рецептора благодаря молекулам гистидина в месте контакта антитела и рецептора. CTLA-4 возвращается наружу, продолжает выполнять свою привычную функцию, что значительно снижает системную токсичность терапии. При этом в самом микроокружении опухоли разработка успевает запустить мощный иммунный ответ и бьет точно по цели в очаге болезни.

При плоскоклеточном НМРЛ пятилетняя относительная выживаемость в США всего 15%, а медиана общей выживаемости — 11 месяцев. Заболевание остается крайне тяжелым в лечении: лечение предполагает хирургическое вмешательство и лучевую терапию в сочетании с химиотерапией. В случае рецидива снова назначается химиотерапия, после которой онкобольные в среднем живут меньше года. Этот протокол не менялся с 2000-х годов.

Несколько других фармкомпаний уже пытались и не смогли превзойти эффективность доцетаксела в этой популяции. К примеру, Trodelvy (сацитузумаб говитекан / sacituzumab govitecan) от Gilead Sciences увеличил общую выживаемость испытуемых до 11,1 месяца, конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC) «Датровэй» (датопотамаб дерукстекан) британо-шведской AstraZeneca и японской Daiichi Sankyo — до 12,9 месяца, а комбинация «Кабометикса» (кабозантиниб) и «Тецентрика» (атезолизумаб), которые выпускают Exelixis и Roche соответственно, — до 10,7 месяца. Во всех трех сравнительных исследованиях медиана выживаемости в группе доцетаксела варьировалась от 10 до 12 месяцев.

В 2022 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило рассмотрение заявки на регистрацию готистобарта в ускоренном порядке. В 2025-м аналогичный пакет льгот, способствующий более быстрому выходу на рынок, предоставило и Национальное управление по регулированию медицинской продукции Китая (NMPA).