Reckitt Benckiser продает российский бизнес в сегменте бытовой химии

Британская Reckitt Benckiser Group продает российский бизнес в сегменте бытовой химии Russian Hygiene группе «Арнест». Завершение сделки ожидается во второй половине 2026 года, сообщается на сайте компании. В портфеле компании такие бренды, как Finish, Vanish, Veet и Durex. При этом вклад российского подразделения составляло около 1% от чистой выручки компании в 2025 году.

«Ожидается, что продажа активов не окажет существенного влияния на скорректированную операционную прибыль или скорректированную прибыль на акцию группы Reckitt в 2026 году», — говорится в заявлении.

В сделку войдут производственное предприятие в подмосковном Клину, а также интеллектуальную собственность местного бренда. В рамках сделки по продаже активов около 400 сотрудников переведут в другую компанию. «Арнест» не получит интеллектуальную собственность ни одного из глобальных брендов Reckitt в рамках сделки, говорится в сообщении.

ТАСС уточняет, что сделка получила одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям в России.

«Арнест» — российский производитель потребительских товаров, напитков и упаковки. Компания была зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края в 1992 году. Russian Hygiene с 2023 года сотрудничает с «Арнестом» в рамках соглашения о совместном производстве.

При этом компания Reckitt сохраняет право собственности на российский бизнес в сегменте товаров для здоровья, говорится в официальном заявлении Reckitt Benckiser Group plc. Компания владеет брендами «Нурофен», «Гевискон», «Стрепсилс».

В 2022 году на фоне санкций Reckitt Benckiser Group Plc приняла решение приостановить инвестиции в России, включая рекламу и спонсорские контракты. А затем объявила о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес. Рассматривались несколько вариантов: бизнес может быть передан третьей стороне или сотрудникам компании.

В мае 2026 года «Известия» сообщали, что структуры Виктора Харитонина (холдинг «Фармстандарт») заинтересованы в покупке российских активов Reckitt Benckiser. Тогда стороны не прокомментировали публикацию. Эксперты оценили активы британского производителя бытовой химии в РФ в 30—40 млрд.

У Reckitt Benckiser в России два юрлица — ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (90% принадлежит британской материнской структуре, оставшиеся 10% у немецкого подразделения) и ООО «Рекитт Бенкизер» (на 100% контролируется головной британской организацией). По итогам 2023 года (последние доступные данные), совокупная выручка по РСБУ двух «дочек» составила 30,1 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за тот же период упала на четверть, до 5 млрд руб.

Продажи лекарств Reckitt Benckiser в России в 2025 году составили 20 млрд руб., это больше на 14% по сравнению с 2024 годом. В упаковках рост составил 5%, компания продала 65,2 млн упаковок, следует из данных «АльфаРМ». Наибольшую долю в портфеле занимает «Нурофен» – 74,7%, затем идет «Стрепсилс» – 20,1%, «Гевискон» – 5,2%.