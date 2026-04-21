Регистр пациентов с сахарным диабетом начал работать в России

В России запустили регистр данных о пациентах с сахарным диабетом, который содержит информацию о каждом пациенте и обобщенные сведения. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на правительственный документ.

Регистр содержит информацию о назначенных каждому пациенту сахароснижающих препаратах (дозировка, частота и кратность применения), а также об используемых медизделиях для мониторинга уровня сахара в крови и имплантации инсулиновой помпы. Еще там есть данные о дате выявления осложнения сахарного диабета.

В обобщенных сведениях находятся данные в процентах об охвате пациентов с сахарным диабетом лекарственным обеспечением и мониторингом уровня глюкозы в крови.

Также в регистре есть данные о доле детей в возрасте от двух до 17 лет и беременных женщинах с сахарным диабетом, обеспеченных медизделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Кроме того, обобщенные сведения содержат данные о пациентах с диабетом, у которых нет осложнений в течение года.

С марта 2026 году, согласно утвержденному Минздравом РФ документу, в России начали вести федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями, в который вошли сведения о пациентах по 12 группам диагнозов и состояний.