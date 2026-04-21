Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Регистр пациентов с сахарным диабетом начал работать в России

21.04.2026
16:55
ДинаКоблова
В России запустили регистр данных о пациентах с сахарным диабетом. Он содержит как обобщенные сведения, так и информацию по каждому пациенту. С марта ведется регистр пациентов по 12 группам диагнозов и состояний.
Фото: 123rf.com

В России запустили регистр данных о пациентах с сахарным диабетом, который содержит информацию о каждом пациенте и обобщенные сведения. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на правительственный документ.

Регистр содержит информацию о назначенных каждому пациенту сахароснижающих препаратах (дозировка, частота и кратность применения), а также об используемых медизделиях для мониторинга уровня сахара в крови и имплантации инсулиновой помпы. Еще там есть данные о дате выявления осложнения сахарного диабета.

В обобщенных сведениях находятся данные в процентах об охвате пациентов с сахарным диабетом лекарственным обеспечением и мониторингом уровня глюкозы в крови.

Также в регистре есть данные о доле детей в возрасте от двух до 17 лет и беременных женщинах с сахарным диабетом, обеспеченных медизделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Кроме того, обобщенные сведения содержат данные о пациентах с диабетом, у которых нет осложнений в течение года.

С марта 2026 году, согласно утвержденному Минздравом РФ документу, в России начали вести федеральный регистр пациентов с отдельными заболеваниями, в который вошли сведения о пациентах по 12 группам диагнозов и состояний.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.