Рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в фармации

Платформа по поиску работы SuperJob составила рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников 2020—2025 годов по химическим технологиям и фарме. «ФВ» отобрал учебные заведения, в которых есть направление «Фармация». Показатель зарплаты отражает медиану зарплатных ожиданий выпускников, приведенную к московскому рынку труда: если человек ищет работу в регионе, его ожидания пересчитывают с учетом региональных коэффициентов.

Место Вуз Зарплата в Москве 2025–2026 гг., руб. Оставшиеся в городе обучения, % 1 МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 240 000 94 2 СПбГУ (Санкт-Петербург) 190 000 98 3 Сеченовский университет (Москва) 165 000 93 4 КФУ (Казань) 155 000 29 5 РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 150 000 95 6 СПХФУ (Санкт-Петербург) 145 000 99 7 РУДН (Москва) 130 000 98 8 СамГМУ (Самара) 130 000 69 9 Пермская ГФА (Пермь) 125 000 25 10 Башкирский ГМУ (Уфа) 125 000 74 11 СибГМУ (Томск) 120 000 50 12 ПИМУ (Нижний Новгород) 115 000 40

В итоговую таблицу включили вузы с самыми высокими зарплатными показателями выпускников. Для анализа брали данные за два месяца перед публикацией рейтинга.

По каждому вузу учитывали не менее 70 резюме выпускников 2020—2025 годов. Из выборки исключали стажеров, младших специалистов и тех, кто проработал по специальности меньше года; при этом не менее половины резюме должны принадлежать выпускникам, которые ищут работу именно по специальности.

Для расчета брали только свежие резюме — опубликованные максимум за 365 дней до выхода исследования. Показатель «Оставшиеся в городе обучения» показывает долю выпускников, которые ищут работу в том же городе, где учились.