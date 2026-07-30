Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармпроекции
ГлавнаяНовостиКарьера

Рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в фармации

30.07.2026
17:39
Отделновостей
SuperJob подготовил рейтинг российских вузов, выпускники которых в 2020—2025 годах показали самые высокие зарплатные ожидания в химической и фармацевтической отраслях. При расчете учитывались резюме специалистов с опытом работы по специальности не менее года, а региональные зарплатные ожидания были приведены к уровню Москвы.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Платформа по поиску работы SuperJob составила рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников 2020—2025 годов по химическим технологиям и фарме. «ФВ» отобрал учебные заведения, в которых есть направление «Фармация». Показатель зарплаты отражает медиану зарплатных ожиданий выпускников, приведенную к московскому рынку труда: если человек ищет работу в регионе, его ожидания пересчитывают с учетом региональных коэффициентов.

Место Вуз Зарплата в Москве 2025–2026 гг., руб. Оставшиеся в городе обучения, %
1 МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 240 000  94
2 СПбГУ (Санкт-Петербург) 190 000  98
3 Сеченовский университет (Москва) 165 000  93
4 КФУ (Казань) 155 000  29
5 РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва) 150 000  95
6 СПХФУ (Санкт-Петербург) 145 000  99
7 РУДН (Москва) 130 000  98
8 СамГМУ (Самара) 130 000  69
9 Пермская ГФА (Пермь) 125 000  25
10 Башкирский ГМУ (Уфа) 125 000  74
11 СибГМУ (Томск) 120 000  50
12 ПИМУ (Нижний Новгород) 115 000  40

В итоговую таблицу включили вузы с самыми высокими зарплатными показателями выпускников. Для анализа брали данные за два месяца перед публикацией рейтинга.

По каждому вузу учитывали не менее 70 резюме выпускников 2020—2025 годов. Из выборки исключали стажеров, младших специалистов и тех, кто проработал по специальности меньше года; при этом не менее половины резюме должны принадлежать выпускникам, которые ищут работу именно по специальности.

Для расчета брали только свежие резюме — опубликованные максимум за 365 дней до выхода исследования. Показатель «Оставшиеся в городе обучения» показывает долю выпускников, которые ищут работу в том же городе, где учились. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.