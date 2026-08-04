Роскомнадзор намерен обновить чек-лист по оценке работы с персональными данными

Роскомнадзор разработал изменения в форму проверочного листа, применяемого при госнадзоре за обработкой персональных данных (утверждена приказом Роскомнадзора № 253 от 24.12.2021). Проект приказа проходит общественное обсуждение до 18 августа.

В чек-лист добавляются вопросы о соблюдении следующих требований:

уничтожение или обезличивание персональных данных после достижения целей обработки или при утрате необходимости в них (ч.7 ст.5 «Закона о персональных данных»);

содержание согласия на обработку персональных данных, соответствующее критериям конкретности, предметности, информированности, сознательности и однозначности, оформленное отдельно от иных документов (ч.1 ст.9);

содержание согласия на распространение персональных данных в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом (ч.9 ст.9);

уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор с указанием для каждой цели обработки категории персональных данных, категории субъектов, правовое основание, перечень действий и способы обработки (ч.3.1 ст.22);

обезличивание персональных данных в соответствии с требованиями и методами, установленными уполномоченным органом (ч.12 ст.23).

Из чек-листа исключаются три вопроса как утратившие актуальность: о содержании согласия на распространение персональных данных, о содержании уведомления о трансграничной передаче и об организационных мерах защиты данных.