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Роскомнадзор намерен обновить чек-лист по оценке работы с персональными данными

04.08.2026
15:27
ДинаКоблова
Роскомнадзор обновил чек-лист для надзора за обработкой персональных данных. В него добавлены вопросы об уничтожении или обезличивании данных после достижения целей обработки, о содержании согласия на их обработку и распространение и другие.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Роскомнадзор разработал изменения в форму проверочного листа, применяемого при госнадзоре за обработкой персональных данных (утверждена приказом Роскомнадзора № 253 от 24.12.2021). Проект приказа проходит общественное обсуждение до 18 августа.

В чек-лист добавляются вопросы о соблюдении следующих требований:

  • уничтожение или обезличивание персональных данных после достижения целей обработки или при утрате необходимости в них (ч.7 ст.5 «Закона о персональных данных»);
  • содержание согласия на обработку персональных данных, соответствующее критериям конкретности, предметности, информированности, сознательности и однозначности, оформленное отдельно от иных документов (ч.1 ст.9);
  • содержание согласия на распространение персональных данных в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом (ч.9 ст.9);
  • уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор с указанием для каждой цели обработки категории персональных данных, категории субъектов, правовое основание, перечень действий и способы обработки (ч.3.1 ст.22);
  • обезличивание персональных данных в соответствии с требованиями и методами, установленными уполномоченным органом (ч.12 ст.23).

Из чек-листа исключаются три вопроса как утратившие актуальность: о содержании согласия на распространение персональных данных, о содержании уведомления о трансграничной передаче и об организационных мерах защиты данных.

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