Рособрнадзор расширил основания для отказа в госаккредитации

Рособрнадзор внес изменения в Административный регламент предоставления госуслуги «Государственная аккредитация образовательной деятельности» (утвержден приказом № 10 от 13.01.2026). Приказ № 1198 от 09.06.2026 опубликован на портале правовой информации.

Документом расширяется перечень оснований для отказа или приостановки оказания услуги по госаккредитации на ведение образовательной деятельности. К основаниям для отказа добавлены:

несоответствие заявления и (или) содержащихся в нем сведений установленным требованиям к заполнению и оформлению;

подача заявления ранее чем через шесть месяцев после отказа в госаккредитации, или лишения госаккредитации.

Все ссылки в приказе синхронизировали с Законом об образовании и последними приказами Рособрнадзора.

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые требования к реализации программ медицинского и фармацевтического образования. Ранее в Росздравнадзоре разъяснили образовательным организациям, как получить заключение о соответствии кадрового и материально-технического оснащения новым требованиям к программам медицинского и фармацевтического образования. Документ необходимо оформить до 1 сентября 2026 года, учитывая нововведения в лицензировании, иначе действие лицензии приостановят.